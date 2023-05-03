早前，見有人以專頁點擊率去表示方案有人認受。把點擊率和認受性畫上等句，是極錯的假設。無論做研究或市場調查，甚至僅修讀過大學最基本的Research Methodology研究方法課程，都知道點擊率不代表認同、認受、贊成、喜歡或支持。這不是太深奧的學問，用common sense去理解都好易：

一、點擊不等如睇晒；二、點擊睇兩秒覺悶出番去已當一次點擊；三、睇晒又不等如鍾意或贊成；四、睇完亦可以係鬧爆或反對；五、甚至在社交媒體上，追蹤你來點擊不代表一定鍾意你，當然可能是你粉絲，但亦可以是想無時無刻瞪着你的仇人或敵人，甚至只是想嘲笑下你的花生友，故誤以為點擊率就是認受性的話，是完全諗歪咗的概念。

經常提醒學生和junior，要考慮一個概念的validity（效度），即它是否準確地測量你想測量的東西。若把點擊率用來測量喜愛度或支持度，概念已不準確。我說笑地形容，切忌在做研究或市場調查時犯上「宅男症候群」——宅男終日宅在家，甚少見女人，偶有女人望下自己，立即春心蕩漾、幻想太多，以為人家望下就係鍾意、愛意、嗒糖、暗示、有機，查實對方可能只是剛剛望到而已，他是誰根本就不在乎，甚至沒記憶，但宅男已一廂情願地諗到天荒地老，那都是見得女人少之過——故做研究切忌「宅男症候群」，人家點擊望一望你，就當作人家愛上你，兩者皆是見得世面少兼諗多咗喇！

又，不太光彩的數字就不要拿出來講，在香港，閒閒哋一條片都幾十萬點擊率，點擊是一個沒成本的動作，個個都抱着「睇下之嘛」的心態，點擊當食生菜，所以，少過兩萬最好不要提，若廣告公司替客戶做的廣告片，全香港只得那麼個兩萬點擊率，他們會非常頭痕如何向個客交代。若還將那個不達標的點擊率當一項achievement去講，那只會令人看得出「咦，原來佢真係唔識㗎喎！」