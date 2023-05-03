中醫談尿閉塞或尿量不足

《黃帝內經》有云：「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行。」、「膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。」這些古文意旨不難理解，這其實是關於水液自飲料食物中被消化吸收，並經代謝為尿液的過程。古中醫在沒有精細解剖基礎下，已發展水液代謝涉及於體腔上中下三焦部位的觀點。故若言尿量問題，中醫歸納其原因包括上焦、中焦及下焦各成因。

中醫古而有尿液減少或尿路閉塞疾病，並稱之為「癃閉」。「癃」字義指小便量少、點滴短少；閉則為尿路閉塞不通。癃閉診斷須考量三焦各原因，除下焦尿道閉塞至小便不通，亦須考慮尿液自膀胱氣化生成，三焦水道通調及脾腎氣盛氣衰狀況，若水液自消化吸收至排洩過程中若有一失，皆可致尿癃閉現象。

在下焦成因方面，尿液自膀胱通過尿道通道排洩體外，過程理應通無阻，但由於男女生理結構不同，若出現阻塞情況，則病因考慮點會有所不同。

男女之別男士有前列腺結構，尿道自腺體中穿越而過，腺體尿道理應各不相干。但自中年以後，前列腺逐漸出現慢性炎症，或年老增生，甚或不幸腫瘤病患，腺體腫大致尿道受壓，下尿路漸至收窄，排尿困難，甚至閉塞不通，症見小腹脹滿難耐。反觀女性由於下尿路亦較短，較易出現淋症及漏尿失尿。而若有小便不，更要小心排除膀胱結石或腫瘤可能性。此外，膀胱若濕熱積聚，或膀胱氣化無力，皆可致尿液生成障礙，無以產生足夠尿液。

中焦方面，脾氣虛既可致腎氣不足，脾腎氣虛無以推動膀胱氣化功能，亦可致尿液生成不足。或中焦另一臟腑肝臟失常，肝氣鬱滯至臟腑氣控制能力減弱，常可引起焦慮並或心因性排尿障礙。此外，上焦疾患如肺氣壅滯，症狀見喘咳、胸滿外，亦可同時見尿量減少。由於肺主肅降、通水道，故肺患病時亦可影響水液流通，水液無以下達膀胱，化源不足故尿液不足。

尿液排出量不足的中醫成因思路由下而上，先考慮最常見的前列腺腫尿道閉塞，或膀胱結石等結構問題，然後膀胱濕熱氣化不能，脾腎氣虛無以推動膀胱氣化，或肺氣壅塞致三焦通調障礙。故此，癃閉並不只着眼下尿路尿少阻塞問題，亦須循下中上三焦功能障礙尋因。

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