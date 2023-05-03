ChatGPT大眾化 人類再迎新時代

ChatGPT的橫空出世，讓全球驚艷和震撼，已經持續了5個多月，雖然這股熱潮受到一些國家監管者關注，但並沒有因此而降溫，無論大眾還是學界、企業還是政府，還是在試用與討論ChatGPT。

盡管如有人所言，ChatGPT的技術在2015年就開發了出來，其迭代發展沒有多少重大技術突破，在試用過程中也存在一些不理想的地方，但其驚艷世界的核心並不在於此，而是在於AI技術應用的大眾化或平民化，在於通過這種AI技術的應用，化解一般民眾所受到大數據智能技術的約束，這對於ChatGPT的未來發展，肯定是一種必須趨勢，任何人都是難以改變的。

操作內容大眾化 衝擊影響僅開始

而且，對於AI技術來說，並非它如何可能超過人類本身的智能，成為人類生存的風險，而是誰不努力學習和掌握ChatGPT技術，那麼熟悉和掌握ChatGPT技術應用的人一定會超過他們，對於國家來說也是如此。

ChatGPT的平民化或大眾化，主要表現在兩個方面，一是在於突破了傳統AI的程式化操作方式，即不需要專業的培訓與學習，以廣泛、普通、便利、零距離、免費的方式，展現在世人面前，或工具使用的大眾化；二是生成內容上的大眾化，ChatGPT能夠用比較通俗的語言，回答專業性強的問題，具有知識簡潔及科學普及的功能。

ChatGPT技術應用的大眾化也意味着，隨着ChatGPT不斷創新及完全開放，其未來應用的觸角將伸向人類社會每一個角落，無論是誰、在哪裏、甚麼時候，都能夠簡單便利地使用ChatGPT，就像2007年iPhone問世般，代表着人類社會一個新時代到來，對人類社會的影響和衝擊不僅十分巨大，而且這只是僅僅開始而已。

第3個「蘋果」 iPhone顛覆價值創造

歷史的經驗可以看到，iPhone是人類歷史上的第三個「蘋果」：亞當夏娃的蘋果，意味着人類社會的產生；牛頓的蘋果，意味着現代科學的興起，以及工業社會的開始；而以喬布斯的蘋果為代表的智能手機，則意味着人類社會真正進入互聯網時代。盡管互聯網在1969年已問世、第一部個人電腦在1981年出現，但只有在智能手機問世後，智能手機或電腦終端大幅普及，才讓互聯網滲透到全球每一個角落（2022年全球手機用戶達68億，全球4G網絡覆蓋率達到90%以上），才能讓人類社會發生翻天覆地的變化。

而智能手機之所以能在短時間內為世人廣泛接受、普及，很大程度上就是與以最便利、最低成本的方式可使用有關；而個人電腦的普及則花了很長時間，即使到現在，由於購置成本及使用的不便利性，其普及率根本無法與智能手機比擬。智能手機的廣泛使用，是讓整個人類社會萬物互聯、讓人類社會及經濟運行方式發生質的變化之關鍵所在，它開啟了一個新時代，為普通大眾的價值創造和價值獲取，提供了無數機會，這就是智能手機出現的核心價值。

更重要的是，iPhone問世不僅完全改變了整個人類社會的生活和行為方式、企業的經營方式、經濟運行的方式，而且也改變人類社會價值創造的方式，例如市場價格機制的改變、資源配置方式變化、新經濟運行組織的出現等，更是整個社會經濟運行中的價值創造方式顛覆性革命。企業生產一種產品或提供一種服務，不僅在於滿足現有的、可觀察到的、固定的民眾需求，而是要挖掘廣大民眾不可見的、潛藏的、可能的、定制化的需求，讓新的市場需求和價值創造湧現出來，這就是數碼經濟具有無限活力的關鍵所在。

例如，iPhone的手機硬件產品做到了極致，以滿足用戶各種可見的一般需求，而更重要的是衍生出一個全新的商業領域，就是App Store生態系統，在2020年，App Store生態系統的銷售額就達到6,430億美元。可以說，iPhone通過App Store這個生態系統，不僅滿足了不同用戶定制化的需求，讓一般大眾新需求湧現，更創造了一個龐大的商業王國，現在全球的數碼經濟繁榮，基本上就是建基在這樣一種價值創造模式的觀念上。

但是，iPhone及智能手機對人類社會的生活和行為方式、經濟運行方式的顛覆性影響，讓全球實現了萬物互聯，引發了人類社會質的變化，並讓海量數據湧現。通過智能化技術，海量數據可轉化為數碼經濟運行中的資源要素，以此化解人們生活及經濟運行中所面對的知識及信息約束，提升經濟運行效率，以及創造出新的價值和需求。

「全知」知識量 個人可自主選內容

不過，對於一般大眾和中小企業來說，由於受智能化技術的約束，他們無法把海量數據轉化為個體決策所需要的知識和信息，這就是一般民眾容易受互聯網上及大型科技平台企業的推介影響，無法對個體所需要的知識和信息進行自主選擇、以獲得數碼經濟紅利的關鍵所在，也是不少企業（特別是中小企）無法實現數碼化轉型的關鍵所在。

ChatGPT作為一種通用的內容生成式AI技術，它是一個大型語言模式，具有驚人的知識量，這些知識量就是互聯網上海量數據智能化而成，即使談不上全能，至少逼近「全知」；當這種「全知」的知識量能夠大眾化，或為一般民眾所廣泛利用，不僅能夠化解大數據時代下一般民眾與不少企業所面臨的大數據智能化約束，也意味着一個智能社會的到來。

當每一個民眾都可便利使用ChatGPT，輕鬆地改變其生活、工作、學習、旅行、與外界溝通等方式，讓其生活更加豐富、工作效率全面提升、學習更有樂趣等，更在於內容智能化的知識和信息生產，讓每一個人能夠對其內容自主選擇時，不僅全面提高整個社會運行的效率，也有利於改變當前人類社會所面對的許多不公平現象。

需圍繞ChatGPT 重建社會制度組織

此外，通過ChatGPT，每一個人都能夠自主地選擇自己所需要的知識，這將讓整個人類社會的知識教育水平全面提升，讓更多人的教育都處於同一起跑綫，逐漸地實現教育平等，讓人類社會邁向更為文明的智能社會。

可以說，ChatGPT的問世將全面提升整個社會運行的效率，改變資源及經濟運行方式、組織及社會職業結構，ChatGPT的平民化或大眾化更為每一個人的價值創造和獲取提供了無數機會，才是ChatGPT核心所在，而這要求整個社會圍繞ChatGPT重新定位，重建社會制度和組織，而不是用傳統舊觀念看待ChatGPT。面對一個新時代到來，我們能夠做的，唯有參與及掌握好其工具，這是每一個人最好的選擇。

▲ ChatGPT驚艷世界的核心，在於AI技術應用的大眾化或平民化，藉此化解一般民眾所受到大數據智能技術的約束。（法新社資料圖片）