把握去美元化浪潮 加速人幣國際化

要成為國際貨幣，從來並非易事。「人民幣國際化」這個議題，我們已經討論了十幾年，回看提出這項政策目標的初始階段，有利提升人民幣國際認受性的客觀條件並不多。

近年國際形勢的變化，帶來種種新機遇，中共中央總書記、國家主席習近平在二十大報告中，提出「有序推進人民幣國際化」，可見中央政府亦決心構建新發展格局。香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，以及國際投資者首選的人民幣資產投資平台，應把握機會，積極支援國家戰略發展。

先談談成為國際貨幣的必要條件。首先，國際貨幣的特徵必須兼具貿易、投資及儲備功能，並要在金融市場成為主要計價和結算工具，被廣泛使用，貨幣的高流通性和兌換的便利性都是先決條件。國際金融學中素有所謂「不可能三角」（impossible trinity）的原則，指一個國家不可能同時完成資本自由進出、固定滙率、獨立自主的貨幣政策三者，國家優先選擇了保障貨幣政策獨立和滙率穩定，以確保經濟平穩發展，令人民幣不能完全自由兌換和自由流通；而受外滙限制，海外人民幣進出內地的投資渠道亦十分有限。

另外，以美元為核心的國際支付體系亦難以撼動，雖然中國貿易網絡正在迅速擴張，但以人民幣結算的需求牽引作用不大，因此人民幣無論是想要追趕美元，還是成為其他主要國際貨幣的「更好替代選擇」，說服力顯然不足。

後起之秀 已具國際貨幣雛形

當然，從0到1的過程最是不易，人民幣作為「後起之秀」，在2016年被國際貨幣基金組織（IMF）納入特別提款權（special drawing rights，SDR）貨幣籃子，已達成了融入全球金融格局的一個重要里程碑；在關鍵指標上，人民幣也有不錯的表現，如今年3月人民幣於全球支付佔比2.26%，排名第五，而作為全球第三大貿易融資貨幣，佔比再度上升至4.5%，目前已具國際貨幣雛形。

最近，經濟金融格局的動向起伏不定，其中擺脫過度依賴美元的全球趨勢持續擴張，對於人民幣國際化加快發展是一個有利的訊號。

滙率浮動相對合理 增國際信心

談到美元霸權，還要追溯至二戰後布雷頓森林體系（Bretton Woods system）建立的貨幣制度，即「美元與黃金掛鈎、各國貨幣與美元掛鈎」的兌換方式，確立了美元現時作為國際核心結算貨幣的地位；我們之所以會將美元稱作美「金」，也是源於當年美元與黃金的聯動性。

過去幾年，國際事件頻發，從俄烏衝突爆發，以美國為首的多個國家輪番對俄羅斯實施金融制裁；再到美聯儲激進加息潮，引發銀行業危機，震盪全球經濟，國際社會對美聯儲的經濟和貨幣政策、對美元作為核心國際貨幣的公信力和穩定性，以及作為避險資產的保值信譽，均愈發感到不安，尤其是新興市場國家，紛紛針對「去美元化」採取更為積極的預防措施，例如以印尼為首的東南亞國家，正在積極擴大本地貨幣清算機制的輻射範圍。

今年，中國已經與包括巴西和法國在內的新興和發達經濟體，達成推進本幣結算的雙邊貿易合作協定；中俄貿易使用人民幣結算的頻率大幅度上升，俄羅斯亦將人民幣納入官方儲備貨幣；同時，中國與沙特阿拉伯的石油貿易，亦正考慮開始以人民幣結算；未來以「一帶一路」為主的貿易網絡發展，相信亦會大幅度驅動人民幣結算需求。

中國今年經濟復甦及平穩增長的利好報告，也有助提升國際社會對人民幣的信心，然而美元的主導地位，相信短期內難以被取替；當各國都積極分散投資組合，以減輕美元的重要性，人民幣相對合理的滙率浮動，對於那些追求穩定的國家和企業來說，都是極具優勢的儲蓄貨幣。

最後，正如一開始所提到，人民幣國際化必須進一步提高貨幣流通性和兌換便利性；但是，若放寬資本管控，內地仍在開放的金融市場或會面臨超出承載力的風險。市場的確需要開發更多渠道，讓海外投資者將人民幣投資在國內資產，同時考慮進行適度的風險控制。

抓大灣區機遇 豐富本地人幣產品

香港一直是全球最大的離岸人民幣業務中心，也是國際投資者首選的人民幣資產投資平台，因此絕對可作為人民幣國際化的重要試點。現時，香港已率先透過「滬港通」、「深港通」等安排，與上海和深圳的資本市場實現互聯互通，加上本地金融系統監管制度和風險管理體系完善穩健，國際人民幣資本經由香港進入內地金融市場，可將潛在風險有效降低。香港可通過進一步豐富本地市場上人民幣金融產品選項，吸引更多海外資本兌換人民幣進行投資，而未來大灣區規劃也是擴大區域內人民幣跨境流通、以及開發更多人民幣金融產品的契機。

▲ 經濟金融格局動向最近起伏不定，其中擺脫過度依賴美元的全球趨勢持續擴張，對於人民幣國際化加快發展是一個有利的訊號。（中通社資料圖片）