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買巨無霸套餐即捐$1行善 麥當勞X姜濤 Big Mac Big Heart

行政人員版 04:00 2023/05/03

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麥當勞一直「麥麥」關懷社會，仲會透過唔同途徑凝聚社區力量，為社會帶嚟共享價值。黛安收到風，即日起至5月28日，麥當勞會同香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤攜手推出「Big Mac Big Heart」活動，顧客每買1份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞就會捐$1畀香港麥當勞叔叔之家慈善基金，藉此勉勵大眾同心行善。姜濤更為基金重新演繹經典歌曲《沒有翅膀的天使》，盼以歌聲傳承正能量，呼籲大眾繼續支持病童及其家庭。

日前，香港麥當勞行政總裁黎韋詩、姜濤、Ronald和麥當勞管理層，更一齊去到香港麥當勞叔叔之家探訪病童及其家人，並邀請已康復嘅小朋友一齊與病童舉行生日派對。姜濤更準備咗Big Mac籃球造型生日蛋糕，並為小朋友送上麥當勞公仔和親筆簽名心意卡做禮物；佢都鼓勵大家踴躍捐款，一齊支持基金繼續提供「以家庭為本」服務，幫助更多病童和其家人面對逆境。想睇返當日探訪片段可【按此】瀏覽。

此外，麥當勞App已經增設電子捐款券，用戶可以透過App進行捐款；或選擇親臨麥當勞餐廳經自助點餐機進行捐款，幫助受影響嘅病童家庭。顧客透過戶戶送Deliveroo或foodpanda外賣平台，選購巨無霸或脆雞巨無霸1人套餐，戶戶送或foodpanda都會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金㗎，大家要多多支持呀。

本文轉載自《晴報

香港麥當勞行政總裁黎韋詩、姜濤、Ronald和麥當勞管理層，一齊去到香港麥當勞叔叔之家探訪病童及其家人。

姜濤準備了Big Mac籃球造型生日蛋糕，與小朋友一起舉行生日派對。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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