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滙豐白金Visa卡X易賞錢掃貨大賽 贏家獲$3888貨品及15萬積分

行政人員版 04:00 2023/05/03

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掃貨當然開心，黛安聽聞，滙豐白金Visa卡X「易賞錢」合辦嘅實體店掃貨大賽「估價掃貨大激鬥」決賽暨頒獎典禮，日前喺屈臣氏中環萬邦行舉行。3位參賽者要喺限時3分鐘內於店內6個區揀總值$3,888嘅貨才可勝出，終極贏家除可得到所揀選嘅貨品，仲可獲得15萬易賞錢積分；另兩位參賽者亦可獲7.5萬易賞錢積分。

今次比賽目的既為鼓勵大家喺疫後「喜動生活」，同時慶祝滙豐上月推出首個「獎賞錢e-Shop」合作商戶專頁，及邀得易賞錢成為首個合作夥伴。公關姊妹話，滙豐白金Visa卡持卡人可於滙豐Reward+以「獎賞錢」喺專頁選購百佳、香港屈臣氏及豐澤嘅精選商品，專頁推出1個月已有近8,000名持卡人喺「獎賞錢e-Shop」購物，兌換近50萬「獎賞錢」喇。

而家憑已經綁定「易賞錢」App嘅滙豐白金Visa卡喺百佳、香港屈臣氏及豐澤簽帳，更可全年盡享連串獎賞，如獲得最多6倍「易賞錢」積分、會員日獲得最多8%折扣等。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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