CEO思維：大灣區香港女企業家總會珠海行　重點參訪香洲、斗門

▲ 大灣區香港女企業家總會商務考察團在斗門區府與港區全國人大代表鄺美雲（前排左7）、斗門區委書記蘇虎（前排右6）、斗門區委常委、區委統戰部部長陳萍（前排左6）、斗門區婦聯主席梁逢旭、斗門區女企業家協會會長梁瑞芳等一眾領導合照。

耳聞不如目見，目見又不如實地考察，並與當地官員、企業家及婦女團體等交流。香港企業家要捕捉大灣區商機，最好還是到內地9個城市考察，實地了解當地的投資環境和具體情況。

大灣區香港女企業家總會今次選擇了珠海市進行考察。珠海其中一大優勢是交通出行便捷。珠海交通基建已十分完善，除了城際軌道交通（城軌）和大橋已陸續開通之外，珠海機場年客流量也突破1,200萬，而港珠澳大橋將由「單Y」變「雙Y」，交通將更加便利。自疫情爆發後，這是筆者首次經港珠澳大橋踏足內地，大橋非常宏偉，不但令我們留下了深刻印象，也令我領會到大灣區建設的具體意義。

筆者作為大灣區香港女企業家總會的創會主席及香港珠海社團總會副會長，十分感謝港區全國人大代表、香港珠海社團總會會長鄺美雲協助聯繫和安排，讓參訪團有機會到珠海香洲及斗門進行參觀和訪問。最難得的是，她在百忙中親自率領我們到珠海考察，高誼隆情，銘記於心。

香洲：國際級品牌坐鎮 宜居宜業宜遊

是次大灣區香港女企業家總會珠海參訪團一行20多人，第一天先到香洲區參訪，並榮幸地獲珠海市委常委、香洲區委書記李偉輝和香洲區委常委、統戰部部長陳祥瑞接見，同時與珠海市副市長李翀、珠海市委統戰部副部長鄒煥忠、區委統戰部副部長孔德梅、香洲區投資促進中心主任申偉平、區委統戰部副部長豐雷、區投促中心產業二部部長劉暢等領導，進行交流。

▲ 港區全國人大代表鄺美雲、斗門區委書記蘇虎、斗門區委常委、區委統戰部部長陳萍、斗門區婦聯主席梁逢旭、斗門區女企業家協會會長梁瑞芳等一眾領導，與大灣區香港女企業家總會參訪團進行深度交流。

▲ 香洲區委常委、統戰部部長陳祥瑞接見參訪團，並深度交流香港與香洲之間的合作，進一步發揮香港商協會等平台的溝通橋樑作用。

香洲是內地唯一同時與港、澳路橋相連的城區，經港珠澳大橋往返香港僅需要40分鐘。香洲區城市環境優美，空氣質素位列全國前10名，宜居宜業宜遊。

是次參訪團在香洲，參觀了珠海格力電器股份有限公司及香山湖公園，了解香洲區產業發展及香洲區城市建設，並在香山湖公園水榭與一眾香洲區領導進行深度交流。

▲ 港區全國人大代表鄺美雲（右）及筆者（左）代表大灣區香港女企業家總會致送紀念品予珠海市香洲區，由珠海香洲市委常委、區委書記李偉輝代表接受。

▲ 港區全國人大代表鄺美雲（左2）及筆者（左1）代表大灣區香港女企業家總會致送紀念品予珠海市斗門區，斗門區委書記蘇虎（右2）及斗門區委常委、區委統戰部部長陳萍代表接受。

格力電器創立於1991年，是一家集研發、生產、銷售、服務於一體的國際化家電企業，旗下的「格力」品牌空調，是中國空調業的「世界名牌」產品，業務遍及全球100多個國家和地區。

我們先後參觀了格力電器的企業科技展廳、精密模具生產車間及重點實驗室，觀看企業產品及技術展示，並了解企業創新發展等情況，令我看到格力電器在智能製造的領域上，特別是在核心科技研發、基礎工業上的成果，印象深刻。

▲ 大灣區香港女企業家總會實地考察珠海格力電器股份有限公司。

其後，企業家一行實地考察了香山湖公園、城市陽台等珠海地標建築，進一步實地了解香洲的城市風貌、營商環境、投資環境等情況。陳祥瑞部長在考察過程中與企業家進行了深入交流，並向我們展示香洲區的區位優勢和投資環境，以及香洲區近年來的發展與變化。

香洲區投資促進中心舉辦了香洲區投資環境推介會，為我們詳細介紹香洲的發展優勢、產業的規劃和政策，以及投資載體、創新服務等內容，全方位、多角度地為我們分享香洲的未來發展空間和機遇。

香洲有4個主導產業：新一代資訊技術、新能源、集成電路及生物醫藥與健康；3個優勢產業：智能家電、高端裝備製造及精細化工。全區建成商務樓宇（寫字樓）121幢，總面積達262萬平方米，已有超過4,000家企業進駐；新增200萬平方米，平均每平方米月租少於20元（人民幣，下同），租期長達10年。

珠海創新創業團隊資助，最高1億元；人才創業項目資助，最高800萬元。如果工業企業購置生產設備（30萬至500萬元），政府將事後補貼10%；如購置生產設備500萬元以上，除事後補貼10%外，還會獲得事前補貼10%。去年，金融數碼化公共服務平台，貸款授信額度46.4億元，政府並會按照貸款市場報價利率（LPR），給予LPR的50%利息補貼。

香洲區私募基金管理公司超過550家，私募股權及創投基金約330家，資產總規模近4,200億元。政府又設各級獎勵，支持培育專、精、特、新的企業。

此外，香洲區的醫療配套設施齊全，珠海市有5所「三甲醫院」位於香洲，社區衞生服務機構77家，覆蓋率達100%。而香山湖公園環境優美，也有近160個網紅打卡點。

▲ 左起：珠海市副市長李翀、港區全國人大代表鄺美雲、筆者、珠海市委常委李偉輝書記及香洲區委常委陳祥瑞部長合照。

斗門：鱸魚之鄉 鄉村振興發展主戰場

第二天參訪團到訪斗門，期間很榮幸獲斗門區委書記、二級巡視員蘇虎和斗門區委常委、區委統戰部部長陳萍接見。此外，我們又與斗門區副區長夏宇、斗門區委辦（區府辦）常務副主任向楊、斗門委統戰部常務副部長、區台港澳事務局局長林泓智、斗門區投促中心副主任李揚帆、斗門區婦聯主席梁逢旭，以及斗門區女企業家協會會長梁瑞芳等一眾區領導及企業家進行深度交流。

蘇書記表示，作為全市實體經濟和鄉村振興發展的主戰場，斗門堅持推動一、二、三產業並行發展，聚焦預製菜產業新賽道，加快建設產業強區，強化與港澳產業協同發展。他期待香港企業家多到斗門考察交流，發揮大灣區香港女企業家總會的平台紐帶作用，促進香港與斗門兩地的聯繫合作，共謀發展，互惠共贏。

在斗門，參訪團參觀了白蕉海鱸主題館，並對斗門產業發展情況進行考察。不說不知，白蕉海鱸魚產業是斗門重點漁業工程，令斗門成為目前全球最大的海鱸生產與交易基地和集散地。斗門這個「中國海鱸之鄉」，區內水產養殖面積逾17萬畝，白蕉海鱸養殖面積有近4萬畝，其中已形成規模，並利用現代機械化的養殖基地超過6,000畝。全年總產量約佔全國海鱸養殖產量的一半之多。

▲ 大灣區香港女企業家總會參訪團在斗門白蕉海鱸館，與港區全國人大代表鄺美雲等一眾領導合照。

後記：藉加強聯繫互惠共贏

近年，斗門積極推進白蕉海鱸產業建設，以品牌導向，針對市場，大力發展「海鱸經濟」，並已成功建立了品牌。筆者從事品牌形象及顧問多年，也不得不佩服斗門在這方面的努力和成效。在此，筆者衷心希望透過這次考察，加強香港企業家與「同聲同氣」的珠海，特別是香洲與斗門區的聯繫溝通，促進兩地企業之間的合作交流，在國際國內雙循環新發展格局中，發揮更大作用。

大灣區香港女企業家總會info

大灣區香港女企業家總會成立於2020年，是由香港「大灣區傑出女企業家獎」歷屆得主共同發起、創立的非營利組織，致力構建多元化協助平台，培育年輕女性企業家，捕捉大灣區商機，協助香港女企業家拓展大灣區市場和合作關係，為大灣區經貿、社會服務的發展，以及人才培育貢獻力量。

▲ 大灣區香港女企業家總會於去年11月舉行就職典禮，民政及青年事務局局長麥美娟擔任主禮嘉賓。