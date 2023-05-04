北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 地產版 2023/05/04 分享： 分享： 地址：北角英皇道278至288號北角中心大廈（新時代廣場）1樓160A號舖 實用面積：71平方呎 開價：98萬元 實用呎價：13,803元 賣點：物業坐落於英皇道上，鄰近港鐵炮台山站，交通便利，人流有保證。 拍 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 今日 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 深水埗福仁電腦商場1樓舖 連租約叫價298萬 今日 深水埗福仁電腦商場1樓舖 連租約叫價298萬 北角城市金庫連租約舖 開價58萬回報4.1厘 2023/04/27 北角城市金庫連租約舖 開價58萬回報4.1厘 旺角上海中心交吉單位 每呎叫6401元 2023/04/27 旺角上海中心交吉單位 每呎叫6401元 長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬 2023/04/20 長沙創匯國際中心銀主盤 叫價1000萬 北角 時代廣場 北角中心大廈 新時代廣場