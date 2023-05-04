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北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬

地產版 2023/05/04

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地址：北角英皇道278至288號北角中心大廈（新時代廣場）1樓160A號舖

實用面積：71平方呎

開價：98萬元

實用呎價：13,803元

賣點：物業坐落於英皇道上，鄰近港鐵炮台山站，交通便利，人流有保證。

...

欄名 : 拍賣行情

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