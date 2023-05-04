拖着沉重行李走進酒店房間，惟心情比行李更重，皆因房門一關，便開始被困在此七日七夜，雖則飲食無憂，但失去七天自由即等同坐牢—說的是去年四月，第一次外遊回港在酒店隔離的經歷。

想不到眨眼一年，竟會舊地重遊，在同一酒店準備國際會議，因極早晨便要開始工作，故為便利而入住。相同樓層、相同房間，踏進房間感觸萬千，今趟可以自由進出房間，份覺自由可貴。回想「當年今日」在房間來回踱步，無聊地望天打卦，對比「今年今日」的忙碌充實，原來是祝福。不禁再想：「明年今日」又將會是何等光景？

其實，癌症病人也時常糾纏於「當年、今年、明年」的思維中，因他們在癌症陰霾下，被迫每天面對不確定（uncertainty），每次接受治療後，再次作掃描檢查便猶如大考，成功縮小腫瘤會迎來高興的淚水，但成果不如所料的，又會帶來哀傷淚水，每天都可以回想「當年今日」正常過活，而估不到「今年今日」會為生死而掙扎，更會擔心「明年今日」可能已不在人世。

說起來很可憐，大部分病人或都糾纏於「當年、今年、明年」的困局，患癌病人更被迫去面對，而未患病仍健康者，卻可以在思想上逃避這想法，不用想便不用糾纏過往的懷緬、現在的無奈和未來的不確定。

但到底不用想是份福氣，還只是逃避？