容易誤導人的食物標籤

具health-conscious（健康意識高）的人士愈來愈多，他們都花得起金錢購買標榜健康的食物。這類專攻中產階級的「健康」食品市場愈來愈大，因為有求必有供，對商家來說，是龐大商機。然而，並非所有看似健康的食物真的如此，有些字眼聽落好像蠻健康的，至少好似沒有那麼邪惡，但實質並非如此。例如：Oven-baked（烤箱烘烤）薯片／薯條。聽起來好像比Fried油炸薯片／薯條健康得多，但事實又是怎樣呢？

Oven-baked薯片／薯條，可能比油炸薯片／薯條有較低脂肪，但前者含有相當高的Acrylamide（丙烯醯胺，經高溫烹調如油炸、烘培、烘烤而產生），這種化學物質會致癌和神經中毒。根據美國FDA資料顯示，市面上售賣的烘烤薯片含丙烯醯胺成分，比普通薯片高三倍。

另一個非常多人誤會是健康指標的字眼，是Free-range（自由放養）的雞隻和雞蛋。在超市，有些來自新西蘭、標榜Free-range的雞蛋，半打賣七、八十元。美國的USDA（農業部）對Free-range其實只提供了一個很簡單的定義：家禽能夠在室外活動，僅此而已。但卻沒有規定每日至少有多久在室外活動，又或那個室外地方的環境質素如何，才可標榜為Free-range。況且，Free-range並不代表雞隻沒有打激素／抗生素（沒打激素／抗生素比是否自由放養對人體健康重要得多），所以單單這個標榜的真實健康價值根本不大。

不是叫大家不吃，而是要清楚自己吃甚麼落肚，以及市面上的food marketing字眼如何具誤導性。都是那句，明知不健康而選擇去吃，那是個人喜好，人有時也需要放縱一下自己，但起碼意識到自己正在把鈉和反式脂肪塞進腸胃，那總比以為自己食得好健康，卻不知道其實已身在健康陷阱好得多。