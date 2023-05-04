新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 副刊版 2023/05/04 分享： 分享： 新西蘭並非傳統熱門旅遊景點，現時新西蘭航空推出「奇異飛行隨心啟程」活動，有機會獲取免費機票，而且更推出優惠票價，即可飛到當地體驗大自然、美食、滑雪等，來個新鮮感滿載的旅行。 由即日起至5月31日，於「奇 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 2023/05/02 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 2023/04/25 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 2023/04/24 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 2023/04/19 澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 2023/04/18 麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗 航空 新西蘭 機票 奧克蘭 皇后鎮 旅遊資訊