新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班

新西蘭並非傳統熱門旅遊景點，現時新西蘭航空推出「奇異飛行隨心啟程」活動，有機會獲取免費機票，而且更推出優惠票價，即可飛到當地體驗大自然、美食、滑雪等，來個新鮮感滿載的旅行。

由即日起至5月31日，於「奇

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