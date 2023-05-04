  • 26°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班

副刊版 2023/05/04

分享：

分享：

新西蘭並非傳統熱門旅遊景點，現時新西蘭航空推出「奇異飛行隨心啟程」活動，有機會獲取免費機票，而且更推出優惠票價，即可飛到當地體驗大自然、美食、滑雪等，來個新鮮感滿載的旅行。

由即日起至5月31日，於「奇

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台
2023/05/02
東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台
奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券
2023/04/25
奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券
東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計
2023/04/24
東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計
澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票
2023/04/19
澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票
麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗
2023/04/18
麗晶七海郵輪「完美餐饗」主題航程 名人帶領美食烹飪體驗
航空 新西蘭 機票 奧克蘭 皇后鎮 旅遊資訊

上一篇文章

公共建築美學大進化 台灣型格新圖書館巡禮

下一篇文章

當年．今年．明年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？