重塑區議會 4大看點事關大局

在特區政府前天下午舉行的完善地區治理建議方案記者會上，行政長官李家超提出了完善地區治理建議方案。方案堅持3個原則：國家安全必須放在首位、全面落實「愛國者治港」原則、充分體現行政主導。

李家超表示，現屆區議會有大量區議員作出違反職能的行為，有區議員支持黑暴，肆意阻止特區政府施政，製造矛盾，損害市民福祉，破壞香港利益，大量區議員因不願宣誓離職，更有人宣誓無效而離職，有300多名議員被取消資格或離職，現僅存三分之一，情況不能接受，必須撥亂反正。

那麼，如何看待特區政府提出的這份區議會改革方案建議呢？筆者認為，主要有4大看點。

去政治化增服務化 區會脫胎換骨

除李家超、陳國基、曾國衛、麥美娟分別在記者會上介紹改革方案外，律政司司長林定國表示，特區政府正積極推進2023年區議會修訂條例草案的草擬工作，涉及6條主體法例及14條附屬法例，包括修訂區議會的職能、修訂區議會的組成方法、加入有關委任地區委員會界別議員的條文、修訂區議會地方選區議員產生辦法的相關條文、區議會資格審查委員會、加入監察區議員履職情況和進行相關調查及處理的條文。

修訂《區議會條例》，旨在從立法層面徹底改革區議會。《基本法》第97條訂明：「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。」第98條則訂明：「區域組織的職權和組成方法由法律規定。」

從現行的《區議會條例》看，區議會並不具有現代議會最重要的兩項權力：立法和審批政府公共開支的權力，因此區議會屬於「非政權性的區域組織」；但這些年來，區議會偏離了這一定位，逐漸變成了政治爭鬥的平台。

事實證明，過往強化區議會政治功能的探索是失敗的，必須「去政治化」、「增服務化」，從職能定位、議員產生辦法、資格審查、履職監察等多方面入手，全面系統地改革區議會。此次修訂《區議會條例》，將促使區議會發生「脫胎換骨」之變，這是最大看點。

建資格審查制 源頭防止功能變異

李家超表示，區議會將引入資格審查制度，所有議員，無論是通過哪種渠道成為議員，都需要通過資格審查。

建立資格審查制度，既體現了把國家安全放在首位的原則，也體現了全面落實「愛國者治港」的原則，可以把那些有心搞事、無心服務的人拒之門外。

「香港治理」可以分為3個層面，一是政權機關層面，包括行政、立法、司法機關的運作；二是基層治理層面，包括涉及社區的區議會、「三會」（即18區的分區委員會、防火委員會及滅罪委員會）、關愛隊等組織的運作；三是社會治理層面，包括社團組織的運作。這3個層面都做好了，才可以說「香港治理」水平提高了。

新選制下舉行的3場選舉，均建立了資格審查制度，把「愛國者治港」落到了實處，開了一個好頭。其實，從法理上講，「一國」是「兩制」的前提和基礎，因此凡是涉及「香港治理」的選舉，都應該建立資格審查制度，不愛國就沒有資格參與「香港治理」，這應是基本的政治規矩。

區議會選舉引入資格審查機制，是「香港治理」的一大進步，可以從源頭上防止區議會功能變異。

「4:4:2」比例 落實行政主導

完善地區治理建議方案提出，區議會議員的產生採取「委任＋間選＋直選」的組合模式，委任、間接選舉、直接議員數目約為「4:4:2」，另加27名當然議員，總數為470名。179個議席由行政長官親自委任，將按地區區情、用人唯才原則委任；176個地區委員會席位，由18區「三會」以全票制選出；88個直選議席，分成44個區議會選區，以雙議席單票制由地區選民選出。

「4:4:2」實質上是「8:2」，因為間接選舉的控制權也在特區政府手裏，這體現了「行政主導」原則；特區政府提出這個建議，不能簡單地理解為「攬權」，而是「盡責」。

《基本法》確立了「三權分置、行政主導、司法獨立、行政長官代表特別行政區向中央總負責」的政治體制。用心研究一番《基本法》就會發現，不僅在排序上，「行政長官」和「行政機關」在「立法機關」、「司法機關」之前，從職能來看，行政機關的責任更大，行政長官既是特區政府之首，也是特區之首，「行政主導」具有堅實的法律基礎。

中央對香港特區政府的要求也日益明確，國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上的講話中指出「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」，把「行政主導」落到實處是當務之急。

有人認為直選比例縮小，意味着「民主空間收窄」，這種看法是偏頗的。區議會原本就不屬於香港政治架構的範疇，《基本法》當中連「區議會」這個名字都沒有提及；區議會實質上是政府服務社區的「中轉站」、「二傳手」，兩者是一體的，而非割裂的，議員應配合政府把服務市民的工作做好。因此，直選議員的多寡，與香港的「民主空間」沒有必然聯繫。

也有不少人士表示，區議員無論以甚麼形式產生，市民最想看到的，是區議員有服務市民的心，能夠認真履職，為市民謀福利，反映衡量區議會改革的成敗，主要看結果，而不是過程。

設履職監察機制 應有之義

新制下亦引入區議員「履職監察機制」，機制可由區議會主席或區議會動議啟動，相關區議員其後須面對監察委員會的調查，並按調查結果進一步處理，涉事區議員可因應調查結果向政務司司長上訴，而民政及青年事務局會制定有關區議員行為的公開行政指引，列出「負面行為」清單。

此制度是區議會改革的又一個看點。過往不少區議會議員無心服務市民，熱衷「政治運動」，鼓吹「港獨」，煽動暴力，特區政府卻束手無策，市民也無可奈何；議員任期4年，在任期間行為不檢點無法有效規管，這是極不正常的現象。

事實上，世界上沒有不受約束的權力，區議會議員不能借「民意」而不受規管，更不能以對抗而拒絕履職。為民服務，不是喊幾句空洞的口號拿到選票就萬事大吉，必須踏踏實實做事，不僅區議員要遵循，立法會議員也要貫徹。過往也有不少直選區議員踏實做事，贏得了社區居民信賴，但不能僅靠議員的自覺和自律，而應有他律的辦法，建立履職監察機制，規管議員行為，這才是應有的狀態。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍不久前在港視察時，除與特首和特區政府管治團隊見面外，其在港調研的第一站就與部分區議會議員、「三會」骨幹、關愛隊成員面對面地交流，鼓勵他們要盡到「守四方」的責任，可見中央對完善地區治理非常看重。

今後，如果區議會與「三會」和關愛隊能夠緊密配合，共同把服務社區的工作做好，香港的基層治理水平必將大大提升，也體現出中央全面管治權與香港高度自治權之間的有效銜接，使國家和香港治理體系更加完備。從這個角度看，重塑區議會的以上4大看點，事關大局，意義非凡！

▲ 特區政府日前公布完善地區治理建議方案，提出區議會將引入資格審查制度、區議員履職監察機制等。（資料圖片）