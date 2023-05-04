應用AI效率高 須關注人類能力弱化

人工智能聊天機器人ChatGPT的驚艷出現，為人工智能行業掀起一片高潮，更成為社會熱話。

ChatGPT全稱「聊天生成預訓練轉換器」（Chat Generative Pre-trained Transformer），是通過IT技術開發的人工智能聊天機器人程式，不管甚麼問題，ChatGPT都能夠以仿人類的口吻一一回答，侃侃而談，同時還可道出資料出處；此外，ChatGPT亦能夠快速彙整資訊，執行數量龐大且重複性高的工作，可以大幅縮減人力耗費在這些工作上的時間成本，使大家對ChatGPT的應用充滿憧憬。

AI代人 影響人類智慧累積

不過，亦有人擔心，這個聊天機器人的應用對勞動力市場帶來衝擊，憂慮會丟失了自己工作崗位的機會。事實上，ChatGPT的能力確實很高，可以輕易取代我們的文書和撰寫等工作。

關於人工智能機器取代人力，過去已有不少人談論、甚至深入研究過這個論題；然而，從微觀的角度看，究竟應用人工智能機器來代替人手的工作，例如用ChatGPT來回答功課問題，或通過ChatGPT處理上司交來的文書任務等，此舉對個人本身的能力產生甚麼影響？這個問題便沒有得到廣泛的注目和討論，是一個有趣但也絕對不簡單的問題。

我們在完成工作和任務的過程中，往往也是一個學習的過程；換言之，通過實踐學習，從學習中優化和提升自身的能力。當ChatGPT向你說出了問題的答案、草擬好一篇文章或文件，無疑有助我們提高完成工作或任務的效率；但從學習的角度看，後果可能未必如此簡單。因此，我們需要了解，「別人」替你做好了這些工作，此舉對個人的智慧和能力產生甚麼變化和影響，問題實在十分值得討論。

筆者與一位學生最近完成一項研究，研究未必直接回答上文提出來的問題，但卻為我們找出這個問題的答案，提供了直接的啟迪。我們研究的主題是「科技怎樣影響人類的生產力？--互聯網漏洞賞金計劃的啟示」，所謂「互聯網漏洞賞金計劃」，簡單而言就是若找出一個程式上的漏洞，便可以拿到賞金。我們用Python這個編程語言軟體進行研究和論證，Python一直有一群維護人員（maintainers），無私地維護和提升Python的能力，由Microsoft、Facebook、Hackerone等（後來Github和福特基金會加入）於2013年發起和捐助成立的Internet Bug Bounty計劃（IBB），對一些開源軟體，包括Python中的漏洞，給予發現漏洞者現金獎賞，不過在計劃前已為Python進行維護的人員，則不能領取獎金；而另一個編寫語言程式軟體Java，則沒有包含在IBB計劃之內，即沒有漏洞獎賞。我們對照了這兩個分別有漏洞獎賞計劃和沒有漏洞獎賞計劃的程式軟體。

尋漏洞工作外判 削維護人員貢獻

我們明顯看到，有獎賞計劃的Python，有很多人去尋找當中漏洞，對比Java這個對照組的情況後發現，Python維護人員發現漏洞的相對數目較之前為少；當更多外部人士尋找和發現Python的漏洞，Python維護人員找到的漏洞數目自然減少，這並不令人感到意外。

但令人感到訝異和有趣的另一項發現是，對比沒有獎賞計劃的Java，一直對Python進行維護的人員，在提升Python編程能力的貢獻也告減少，這個發現激發我們深思。當然，箇中的原因有多端，筆者不擬逐一詳述，而集中討論「科技是賦能還是消磨人類生產力」，亦即科技增長還是磨蝕了人類能力的這個可能性原因進行討論--當Python維護人員設法尋找和發現漏洞，同時也是學習、並從中取得優化和提升Python編程語言的能力；當把尋找和發現漏洞的工作外判，無疑使維護人員失去了學習的機會，導致他們在提升和優化Python編程語言上的能力也受到削弱，從而對提升Python編程能力方面的貢獻也告減少。

我們可視這個發現為一個「溢外效應」（spillover effect），而這個「溢外效應」卻對維護人員在其他方面的改善工作產生弱化效果。我們的研究原本只針對互聯網軟體漏洞這個問題，卻意外地發現了程式軟體維護人員在尋找漏洞的工作，一旦變相外判，維護人員找出漏洞的數目減少了，但在提升編程語言能力上的貢獻也同時減少了，這個「溢外效應」給我們對ChatGPT的應用有甚麼啟示？

被剝奪學習機會 後果堪憂

表面看，應用ChatGPT，原本由我們要負責完成的工作，交由ChatGPT做好了，我們便可取得更多閒暇時間，好好享受休閒生活，並且享受到機器所取得的成果，總算是一件樂事，如果我們只着眼於機器帶來的成效或效率，確實是正面的；然而，從長遠的學習角度看，後果不一定沒有弊端和外溢性後果，因為由機器完成了我們的工作，我們也同時失去了學習的機會，無法從學習中積累我們的智慧、解決問題的能力，長遠而言無疑使人類的能力愈來愈低。如今在某些範疇的工作，AI可以替我們完成，但未來在一些AI無法處理的範疇上，需要用人類的智慧來解決，若然我們缺乏由過去工作實踐積累取得和增長的智慧及能力，豈非徹底束手無策？問題令人堪憂。

筆者有一個建議，當大家考慮用AI或ChatGPT如此具龐大能力的人工智能工具時，要思考一下，應用之目的是要追求成效還是學習。若只着眼於效率，AI當然是理想的選擇，但不要忘記，AI替我們完成工作的同時，亦同步剝奪了我們的學習機會，使我們無法從學習中積累智慧和能力的增長，甚至向退步的方向發展，是以應用AI或ChatGPT的確需要慎用，在一片呼好、驚艷和讚美聲中，也需要留下慎用和人類用來進行反思的睿智空間！

▲ 應用ChatGPT完成工作，便可取得更多閒暇時間享受生活，但從長遠的學習角度看，當由機器完成工作，同時也失去了學習的機會，長遠將使人類能力愈來愈低。（路透社資料圖片）