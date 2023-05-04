官員議員周六友誼波 特首落場「搞邊科」？ 政治版 2023/05/04 分享： 分享： 由官員對戰立法會議員的足球友誼賽，本周六下午在小西灣運動場上演，雙方均積極備戰。立法會秘書處昨日突然通知，特首李家超屆時亦會現身，莫非特首也親自落場踢波？非也，他只是主持開球禮。 立法會秘書處早前宣布友 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 下流人渣狗奴才 列入立會「粗言字典」 2023/05/03 下流人渣狗奴才 列入立會「粗言字典」 李慧琼倘辭民建聯主席 陳克勤接棒？ 2023/05/02 李慧琼倘辭民建聯主席 陳克勤接棒？ 回鄉證延有效期 誰成功爭取？ 2023/04/29 回鄉證延有效期 誰成功爭取？ 狄志遠擬5月底遊行 「警方反應正面」 2023/04/28 狄志遠擬5月底遊行 「警方反應正面」 陳國基訪京遊舊地 鄧炳強挑戰「豆汁」 2023/04/27 陳國基訪京遊舊地 鄧炳強挑戰「豆汁」 立法會 運動 李家超 運動 足球 黃偉綸 小西灣 運動場 財政司