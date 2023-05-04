官員議員周六友誼波 特首落場「搞邊科」？

由官員對戰立法會議員的足球友誼賽，本周六下午在小西灣運動場上演，雙方均積極備戰。立法會秘書處昨日突然通知，特首李家超屆時亦會現身，莫非特首也親自落場踢波？非也，他只是主持開球禮。

立法會秘書處早前宣布友

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