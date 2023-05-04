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本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能

行政人員版 2023/05/04

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人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的應用範圍愈來愈廣，本地發明家「星之子」陳易希亦在其開發的即時通訊軟件TALK+，加入人工智能聊天機械人Talk+GPT，即日供用戶免費使用。

TALK+為具備加

...

欄名 : 科技新知

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