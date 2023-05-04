本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 行政人員版 2023/05/04 分享： 分享： 人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的應用範圍愈來愈廣，本地發明家「星之子」陳易希亦在其開發的即時通訊軟件TALK+，加入人工智能聊天機械人Talk+GPT，即日供用戶免費使用。 TALK+為具備加 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 今日 紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 WhatsApp測「並排」 同時閱多個聊天視窗 2023/05/03 WhatsApp測「並排」 同時閱多個聊天視窗 IBM暫停招聘 AI料取代7800職位 2023/05/03 IBM暫停招聘 AI料取代7800職位 FBI籲增網絡部門經費 應對多國網安威脅 2023/05/02 FBI籲增網絡部門經費 應對多國網安威脅 萬事達夥交易所 擴加密幣支付卡規模 2023/05/02 萬事達夥交易所 擴加密幣支付卡規模 科技行業 創新科技及應用 陳易希 人工智能 軟件 機械人