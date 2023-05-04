紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 行政人員版 2023/05/04 分享： 分享： 短影片平台的洗腦式影片，15秒短片挑戰於抖音TikTok等平台上愈來愈流行，惟不同挑戰法規及道德底綫的短片挑戰類型如「偷車大挑戰」亦陸續出現。為了對抗日漸囂張的偷竊風氣，美國紐約市警方近日表示利用 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 今日 本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 WhatsApp測「並排」 同時閱多個聊天視窗 2023/05/03 WhatsApp測「並排」 同時閱多個聊天視窗 IBM暫停招聘 AI料取代7800職位 2023/05/03 IBM暫停招聘 AI料取代7800職位 FBI籲增網絡部門經費 應對多國網安威脅 2023/05/02 FBI籲增網絡部門經費 應對多國網安威脅 萬事達夥交易所 擴加密幣支付卡規模 2023/05/02 萬事達夥交易所 擴加密幣支付卡規模 創新科技及應用 科技行業 AirTag 美國 罪行 紐約 抖音