紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰

短影片平台的洗腦式影片，15秒短片挑戰於抖音TikTok等平台上愈來愈流行，惟不同挑戰法規及道德底綫的短片挑戰類型如「偷車大挑戰」亦陸續出現。為了對抗日漸囂張的偷竊風氣，美國紐約市警方近日表示利用

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