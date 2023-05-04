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紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰

行政人員版 2023/05/04

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短影片平台的洗腦式影片，15秒短片挑戰於抖音TikTok等平台上愈來愈流行，惟不同挑戰法規及道德底綫的短片挑戰類型如「偷車大挑戰」亦陸續出現。為了對抗日漸囂張的偷竊風氣，美國紐約市警方近日表示利用

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欄名 : 科技新知

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