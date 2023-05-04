7-Eleven有獎遊戲 贏迪士尼Pixar角色精品

早前7-Eleven推出以「Match & Go」獨家主題嘅迪士尼100周年系列精品，深受大家歡迎，黛安收到風，7-Eleven會舉辦有獎遊戲，只要限時成功拼出「3 in 1隨身扣袋」組合，即可參加大抽獎，8位人氣迪士尼及Pixar角色精品等你帶返屋企！

「Disney 100 Match & Go」有獎遊戲由昨日開始至5月12日，為期10日，玩家只要登入遊戲頁面，喺限時10秒內成功配對「3 in 1隨身扣袋」嘅3款配件，即可參與大抽獎，有機會贏得7仔現金券$2（1張）或「3 in 1隨身扣袋」電子換領券1張，憑換領券可以用15個印花免費隨機換購「3 in 1隨身扣袋」1套，毋須額外加錢，眼明手快嘅粉絲準備接受挑戰啦。

活動期間，大家只要【按此】登入「Disney 100 Match & Go遊戲」活動網站，根據角色名稱完成配對「3 in 1隨身扣袋」嘅3款配件，每日成功抽中獎品嘅玩家，喺登記香港手機號碼後，將於一個工作天內收到手機短訊（SMS）獲得領獎連結，優惠券有效日期至5月26日；遊戲嘅獎品超過5,000份㗎！

活動條款及細則可【按此】參閱。

本文轉載自《晴報》

▲ 3 in 1隨身扣袋