7-Eleven有獎遊戲 贏迪士尼Pixar角色精品

早前7-Eleven推出以「Match & Go」獨家主題嘅迪士尼100周年系列精品,深受大家歡迎,黛安收到風,7-Eleven會舉辦有獎遊戲,只要限時成功拼出「3 in 1隨身扣袋」組合,即可參加大抽獎,8位人氣迪士尼及Pixar角色精品等你帶返屋企!

「Disney 100 Match & Go」有獎遊戲由昨日開始至5月12日,為期10日,玩家只要登入遊戲頁面,喺限時10秒內成功配對「3 in 1隨身扣袋」嘅3款配件,即可參與大抽獎,有機會贏得7仔現金券$2(1張)或「3 in 1隨身扣袋」電子換領券1張,憑換領券可以用15個印花免費隨機換購「3 in 1隨身扣袋」1套,毋須額外加錢,眼明手快嘅粉絲準備接受挑戰啦。

活動期間,大家只要【按此】登入「Disney 100 Match & Go遊戲」活動網站,根據角色名稱完成配對「3 in 1隨身扣袋」嘅3款配件,每日成功抽中獎品嘅玩家,喺登記香港手機號碼後,將於一個工作天內收到手機短訊(SMS)獲得領獎連結,優惠券有效日期至5月26日;遊戲嘅獎品超過5,000份㗎!

活動條款及細則可【按此】參閱。

本文轉載自《晴報》

▲ 3 in 1隨身扣袋