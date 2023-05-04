MOKO Hi-5大抽獎慶母親節 送$200萬禮遇

母親節將到，黛安聽聞，MOKO新世紀廣場即日起至5月31日，為大家打造「母親節犒賞媽媽企劃4大攻略」，當中包括「MOKO Hi-5大抽獎」，送出總值逾$200萬、共2萬份「Chill級大獎」及「即抽即獎」禮遇，有機會帶走MG ZS電動車、Apple人氣電子產品及星級黃金鑽飾等豐富獎賞！商場仲會聯同場內知名品牌推出逾萬件低至1折嘅母親節禮品，如LDeluxe發售嘅BURBERRY銀包/零錢包/卡片套；仲有PRADA皮鞋及MOSCHINO服飾等。

另外，5月14日母親節當日，顧客完成指定步驟仲可換領康朵馨花束送畀媽咪表達愛意。為響應「開心香港」活動，佢哋更會推出「黃金周限定輪住賞」禮遇，一連31日豪派逾1,200萬購物贈券及獎品，例如The Point會員喺活動期內在場內即日以電子貨幣消費滿$6,500，可獲$500贈券套裝，同時賺取消費積分；如果用恒生信用卡簽帳滿指定金額，最高可獲$510 Point Dollar㖭。

本文轉載自《晴報》