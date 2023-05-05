椅子，你和我家中總有的傢俬，但要追溯源頭，還要數到1500-1800年才開始出現。早期的它甚至是權力的象徵，直至法國大革命（1789-1799年）和1836年英國憲章運動之後才開始普及化。因此，在歷史

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