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米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴

副刊版 2023/05/05

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《香港澳門米芝蓮指南2023》剛於上星期揭盅，位於中環的現代歐洲餐廳Arcane繼續穩佔1星之列，其創始人名廚Shane Osborn於本月16及17日，會聯同屬煤氣公司的高級西餐廳CulinArt

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欄名 : Food

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