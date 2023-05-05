米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴

《香港澳門米芝蓮指南2023》剛於上星期揭盅，位於中環的現代歐洲餐廳Arcane繼續穩佔1星之列，其創始人名廚Shane Osborn於本月16及17日，會聯同屬煤氣公司的高級西餐廳CulinArt

...