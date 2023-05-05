Christian Louboutin除了紅底，還有…… 副刊版 2023/05/05 分享： 分享： 憑藉紅底標記，在女士鞋履界稱王的法國品牌Christian Louboutin，其出品是全球潮女的must have item。今年春夏季，Christian Louboutin特別推出熒光系列，將旗 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Rick Owens 星級的暗黑球鞋 2023/04/28 Rick Owens 星級的暗黑球鞋 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 2023/04/28 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 Barbour X Palm Angels 新色相 2023/04/14 Barbour X Palm Angels 新色相 搜鞋記 2023/04/14 搜鞋記 RAINS 降臨香港 2023/04/07 RAINS 降臨香港