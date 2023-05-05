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Christian Louboutin除了紅底，還有……

副刊版 2023/05/05

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憑藉紅底標記，在女士鞋履界稱王的法國品牌Christian Louboutin，其出品是全球潮女的must have item。今年春夏季，Christian Louboutin特別推出熒光系列，將旗

...

欄名 : Fashion

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