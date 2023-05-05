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重劍女將連翊希訪路德會呂祥光小學 鼓勵同學認清目標勇往直前

副刊版 2023/05/05

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路德會呂祥光小學一向重視不同運動項目的發展，而劍擊更是學校重點項目之一。為了鼓勵同學認清目標，發揮運動員的堅毅精神，早前更邀請了2020年東京奧運香港代表兼劍擊運動員連翊希到訪學校，與一眾同學分享參加

...

欄名 : 校園活動

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