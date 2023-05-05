重劍女將連翊希訪路德會呂祥光小學 鼓勵同學認清目標勇往直前 副刊版 2023/05/05 分享： 分享： 路德會呂祥光小學一向重視不同運動項目的發展，而劍擊更是學校重點項目之一。為了鼓勵同學認清目標，發揮運動員的堅毅精神，早前更邀請了2020年東京奧運香港代表兼劍擊運動員連翊希到訪學校，與一眾同學分享參加 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 校園活動 最新專欄文章 更多 幼兒英語戲劇課程 演繹故事角色添自信 2023/04/28 幼兒英語戲劇課程 演繹故事角色添自信 明道小學陸運會千人操 蘇慧音勉勵同學勇往直前 2023/03/10 明道小學陸運會千人操 蘇慧音勉勵同學勇往直前 家長輕鬆唱聚 小學校園民歌滿載 2023/02/17 家長輕鬆唱聚 小學校園民歌滿載 李慧詩《身上的每道傷疤》 聯校講座分享成長印記 2023/02/02 李慧詩《身上的每道傷疤》 聯校講座分享成長印記 包山王以生命影響生命 激勵小學生堅毅精神 2023/01/20 包山王以生命影響生命 激勵小學生堅毅精神 運動 小學 運動員 巴黎 傑出運動員 路德會呂祥光小學