貝爾法斯特（Belfast）並非旅遊聖地，但俗語有云：「既來之，則安之！」短留三十六小時，也要找好玩的。

世界聞名的鐵達尼號（Titanic）在一九一一年出產於此地，由美國人斥資在英國貝爾法斯特哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff）建造，用上當年天價一百五十萬英鎊（相當於今日的一億五千萬鎊），成為世上最大最豪華郵輪，可惜英魂早逝，處女航行第五天撞上冰山而沉沒。因此，在這北愛爾蘭小城市，最吸引的景點便是鐵達尼號博物館。

口碑好、水平高，但令醫生最感興趣的，卻是最後一堆數字，全船二千二百四十人，只有七百零六人獲救，合理的是，乘客獲救率三成七，比船員獲救率兩成四為高，也證明船員先顧及乘客安危，讓他們先登上救生艇。但不合理地見到頭等艙客人獲救率高達六成二，而二、三等艙乘客卻分別只有四成一及兩成半，更諷刺的是，船上狗隻獲救率也是兩成半。原因到底是頭等艙客人早在甲板上樓層？抑或是刻意先讓頭等艙客人登上救生艇？眾說紛紜。

多付錢得到多點服務，天公地道，據說三等艙客人只得用海水洗澡；但在生死關頭，卻應是人人平等、不分貧富，有財有勢者可能認為金錢可以買來生存權利，但從道德上而言，每條生命有着同等價值，同樣寶貴。

話雖如此，也相信政府不得不同意這價值觀，但當癌症患者要等數月才得到治療，相對下，能夠付得起錢的，便可以在私家醫院即時得到治療，這跟鐵達尼號災難又有何分別？