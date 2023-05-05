友人去了新西蘭兩星期，向我訴說每天生活流程：「日日在後花園睇住好多羊，然後下午去買餸，黃昏煮飯，一家人六點零食完飯就無嘢做等聽日㗎喇！日日如是—do nothing。」他又說：「三個月前落大雨，間屋水浸，搞到地下無電，當地保險公司話會遲啲搞，但係三個月後的今日，仍然未搞，所以今次回去，夜晚要從一樓拉個拖板落到地下點燈食晚飯，晚晚如露營。」他在港百足咁多爪，過兩星期do nothing的生活是他的極限，回港即生猛番晒。

我當然明，曾在外地生活過的人，或許都體驗過明明在香港一陣就可搵人辦妥的事，不知為何在外地等到花兒謝了也未搞得掂。可能這種悠閒步伐會令某些人很嚮往，但我試過了，只能說咪搞。在香港的銀行處理事務，一陣就搞掂，同樣的事務在加拿大銀行，起碼搞兩個鐘。因此，對我來說，There's no place like Hong Kong。我不能替別人說話，亦對那些聚焦報道移民他方的人有幾淒慘的故事非常反感，各人有不同考慮，而我亦認識有人在他方生活得非常開心，所以去或留只是個人選擇，旁人用不着幸災樂禍、情緒勒索，又或將自己那套強加別人身上，每人只能為自己說話而已。而我也是只能說自己的話：看過別的風景，還是香港生活最啱我。

若大家跟我一樣，仍然鍾情於這個地方，我誠意推介M+博物館主題展覽地下大堂展廳的《香港：此地彼方》展覽。駐足細看，在在都記載着香港曾經的精采和異彩。懷舊電視機播出《歡樂今宵》主題曲，我喃喃地跟着唱。看見陳幼堅在一九八七年替東京西武設計的「Hello Hong Kong」，驚歎這件三十年前的作品，氣勢和風格都型到一個點，那才是香港的水準。展廳內精采無限，那時香港乜都有，真係點捨得走？離開展廳，回到現實，現時香港是否仍然乜都有？大家的答案或許不同。我當然也有我的答案，但我仍未想走。