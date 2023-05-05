為何會出現「去美元化」？

最近「去美元化」現象頗受關注。這有事實基礎，自70年代中以來，美元一直是石油貿易的交易媒介及計價單位，但沙特阿拉伯、伊朗等產油國，卻已願意用人民幣作媒介，資源及農產大國巴西也已經用人民幣與中國貿易，阿根廷則緊隨其後，俄羅斯更不用說了。假以時日，美元獨霸世界的現狀，會否難以為繼？這需要多長時間？

現代貨幣是甚麼？它只是一張張沒有內在價值的紙，或是電腦裏的一些數字，為甚麼人人都願意在買賣有價值的商品時接納它，或甚至把它作為儲值工具？在自己國家中，政府往往有法例規定，買賣時不得不接受本國貨幣作交易媒介，但在國際貿易中，其他國家可不一定相信某國政府的承諾或政策，要她們肯接受某國貨幣，則這個國家的國力要足夠強大，政府有穩定性，貨幣政策有紀律，不會胡搞。

4原因 美自挖牆腳動搖美元霸權

為甚麼這麼多國家相信美元？在1971年之前，當金本位仍存在時，美國政府擔保35美元可兌換一安士黃金，美元當然便有價值，但金本位瓦解後，美國國力雖仍強大，但美元的價值也並非沒有人懷疑；在1973年，美國與沙特阿拉伯簽了協議，買賣石油要用美元計價，美國則售賣武器給沙特阿拉伯作為回報，自此之後，持有美元等於有石油作擔保，美元的價值便得到保證，它不但成為國際貿易的主要媒介，世界各國亦樂於吸納美元作為儲備。自1976年開始，美國年年的貿易都是赤字，而且愈來愈大，別國輸送給美國的物資持續大於美國給別國的物資，正是因為美元得到信任，印鈔機印出來的紙張被視為有價，可填補貿易赤字。

為何美元可獨大？在國際貿易中，尤其是各產品都涉及複雜的供應鏈，大家都用同樣的單一貨幣計價有其方便，如無必要，突然某國用另一貨幣去交易，實屬麻煩；儲備貨幣倒不一定要單一，能持有多種貨幣可分散風險，但若美元廣泛被用作交易媒介，則別人對其信心自然較高，較願意多持一點作為儲備。

由此可見，當美元體系正常地運作時，它可對世界提供到一種服務，可用作大家信任的交易媒介，亦可作儲值工具，美國自己亦可得益，靠印鈔票便可無本生利，而其他國家包括中國，亦沒有太大誘因破壞這體系，各方都有利也！讓美國賺取一些好處，等於向她交租，問題不大。

但這境況近年出現極大變化，持有美元本是低風險的行為，現在卻風險極高，成本大增，不得不防。起碼有4個相關的原因，顯示美國在挖自己的牆腳，動搖了美元霸權。

第一，美國政府及人民揮霍，欠債纍纍，近年尤甚。在1976年，當美元剛開始作為油元時，美國政府欠債只是6,200億美元，佔GDP 33%，到了2008年金融海嘯時，國債已猛增至10萬億，佔GDP 68%；到今年2月，又再狂增至31.5萬億，佔GDP 125%。美國政府欠債以外，還有政府及人民欠下的外債，亦有31萬億美元（國債與外債部分重疊）。欠下如此多債，其他國家總會擔憂美國能否還清，會否賴債，一旦賴債，所持的美元資產及美債豈不危險？

美債台高築 幣策無紀律

第二，美國的貨幣政策更是使人驚嚇，聯儲局為了自印鈔票以便還債，在2020年4月至5月間一個月內，貨幣供應量M1竟從4.85萬億狂升至16.17萬億！到了2022年4月的高峰，還達到20.82萬億，後因無法不加息遏制通脹，才稍回落至今天的19萬億。如此亂印鈔票，持有美元一定要心理力量強悍才可撑得住。

第三，最笨的一點是把美元武器化。近年美國政府喜好長臂管轄（long-arm jurisdiction），誰不聽她的話，便充分掠奪別國的美元儲備，又不准別人用美元作交易媒介，伊朗、委內瑞拉、俄羅斯等都受過美國的掠奪，亦即美國賴債不還；如此一來，安全可靠的美元迅即變成高風險資產，低調地靜悄悄地（如果做得到）去美元化，便成為各國必須考慮的選項。

美元武器化 帶頭違國際秩序

第四，美國政府雖自稱主張遵守以規則為基礎的國際秩序，但正如本港前刑事檢控專員江樂士所言，帶頭違反國際秩序的正是美國。國際刑事法庭本要調查美國在阿富汗有否犯下戰爭罪，美國政府的回應卻是制裁相關法官，凍結他們的美元資產，不准其入境！

而在世界貿易組織（WTO）投訴個案中，28.4%的投訴對象正是美國，她怕被投訴，竟設法癱瘓WTO的仲裁機制，使其沒有法官可就職審判美國的犯規！一個連自己訂立的國際秩序也不遵守的政府，若有一天突然不承認別國所持有的美元資產，又哪會值得我們驚奇？

去美元化的趨勢已初步形成，但若以為美元會短時間內讓步給人民幣，卻不可能。美國國力在19世紀末已超越英國，但美元取代英鎊也要1945年才實現，況且中國政府似乎只是對保護自己資產感興趣，還不一定想人民幣取代美元。

在2016年，美元佔全球外滙儲備的比重是65.36%，人民幣是1.08%，差別甚大；到2022年，美元佔比跌至58.36%，人民幣升至2.69%，差距收窄，但緩慢。人民幣佔比低，其中一個原因是全球共11.1萬億美元的外滙儲備中，中國佔了28.7%，而中國是不會以人民幣作為外幣儲備的。

▲ 以往美元體系正常運作時，可作為大家信任的交易媒介及儲值工具，對美國及世界均有利，但近年美國的行為令持有美元的風險極高、成本大增，動搖了美元霸權。（法新社資料圖片）