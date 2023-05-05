區會改革 回歸為民服務改善民生切心

特區政府日前公布完善地區治理建議方案，對區議會的組成方式及議席產生辦法進行改革，改革後的議席數目將與過去相若，議員薪酬及福利亦將維持；另外，政府為區議會選舉引入資格審查制度，貫徹「愛國者治港」原則，亦引入區議員履職監察制度，加強對議員的監察，且指定由民政事務專員出任區議會主席，並強化地區治理架構，設立由政務司司長領導的「地區治理領導委員會」。

愛國者治港 堵塞地區行政漏洞

改革後的區議會可以回歸《基本法》第97條規定的職能定位，貫徹落實區議員虛心為民服務、改善民生的初心，堵塞了以往地區行政的漏洞，杜絕立心不良的反中亂港人士利用政府資源反政府。

地區行政是本港政治不可或缺的體系，很多市民關心的議題，如交通、治安、街道衞生、文康活動等民生問題，均是區議員能直接協助市民排難解困的範疇。回顧過去區議會發展，以往由於分區問題，議員為贏選票，往往將自己選區的選民利益凌駕於地區以至本港整體利益至上，變相形成山頭主義，割據一方，打着民粹至上的旗幟，令地區行政管治變得困難；而在2019年的區議會選舉，更被別有用心人士騎劫區議會，一些安份守己的區議員及地區人士，因為被定性為建制派而被狙擊拉下馬，不少當選的議員沒有地區服務經驗，被部分偏頗的媒體吹捧，加上當時洗腦式的社會運動，一個個政治素人光靠喊政治口號便高票當選，更大搖大擺花着公帑推動反中亂港的活動，沿用近40年的舊有地區行政制度，被破壞得體無完膚，令一眾愛國愛港人士不禁扼腕歎息。令筆者失望的是，特區政府沒有及早洞悉漏洞，更失望的是一眾市民竟允許有人利用地區平台推翻特區政府，甚至對愛國愛港人士低俗挖苦。

民政專員更有實權 增區會效率

事實上，經過改革後的區議會，區議員更要把握好地區脈搏，把市民的訴求更好融入地區的施政，而賦權後的民政事務專員，將較以往更有領導權，可領導議會不再在無關重要的規程上爭拗，更可杜絕拉布及杯葛官員等失控場面，相信新一屆區議員在地區辦事處上會更接近市民，表達意見的機會更多，只要對社區及社會有建設性的意見，不愁沒有代議士效勞，這亦是新方案保留大多數區議席數目的原因。

回看現屆議會，只有三分一議員仍在任服務市民，大多數離任的亦是以反中亂港為首的偽議員。要令這類人士在來屆區議會絕迹，市民及其他議員的監察便變得十分重要，資格審查更應有追溯性，令一些過往參與反中亂港活動的人士不能再伺機擾亂體制，才能真正做到「愛國者治港」的民心所向。

在政治光譜五光十色的社會，最怕見到就是對國家沒有堅定思想的一群。國家正處於中美外交爭端當中，怎能由得香港輕易搞局？幸好香港有一國兩制，特區政府有了國家加持，撥亂反正，牛鬼蛇神立即四散。（文章只代表個人立場）

▲ 改革後的區議會，可以回歸《基本法》第97條規定的職能定位，堵塞了以往地區行政的漏洞。（資料圖片）