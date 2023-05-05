改善細節 優化大灣區青年就業計劃

特區政府推出為期18個月的「大灣區青年就業計劃」大致已完成，不少香港及大灣區內地城市均有業務的公司，都有聘請本地大學畢業生，派駐他們到大灣區內地城市工作，當局表示參與企業及畢業生的評價非常正面，故已決定於今年開始恒常推行計劃。MWYO青年辦公室為探討計劃成效，透過與香港總商會合作，採用分4個階段的追蹤性研究方法，以了解僱員和僱主對計劃的觀感，以及計劃完成後的安排。

第三階段已於去年11月至今年1月完成，收到28間公司回覆問卷，當中有13間公司成功在計劃下聘請僱員，筆者亦與7位僱主代表進行深入訪談，了解他們對計劃的觀感變化。

參與企業願續聘 為港留人才

研究結果顯示，絕大部分受訪僱主反映，至今已達到當初參與計劃的期望，而且滿意僱員的表現，他們認為，香港僱員較具優勢的技能包括英語會話能力、英文寫作能力、一般電腦技能和工作態度；深入訪談的僱主也表示，留意到僱員持續進步，他們願意主動學習新的工作範疇，表達技巧也持續改善，並能日漸適應兩地的文化差異。

不論問卷或深入訪談的受訪僱主，均樂意續聘僱員，多數更計劃續聘全部僱員。在13間成功聘請僱員的公司當中，除了一間表示所有僱員已離職、一間未決定是否續聘、一間已決定續聘但人數待定外，其餘10間公司中，有6間計劃續聘全部僱員，4間將續聘部分僱員，這10間公司合計的續聘率超過5成（現聘204人，續聘108人）；接受深入訪談的7位僱主亦表示，會續聘全部僱員。

事實上，受訪公司代表認為，計劃對其人力資源發展有得益，他們也願意承擔為香港培養和挽留人才的責任。部分僱主在深入訪談中表示，計劃一開始時，已經以正式員工身份聘請僱員，並以高於當局要求的18,000元（港元，下同）薪金聘請，部分更達22,000元，亦會提供房屋和稅務津貼等福利，以及安排培訓。問卷調查也顯示，絕大部分（10間）打算續聘的僱主將以超過18,000元的薪金續聘，其中9間將續聘104人，佔獲續聘僱員的96.3%，而另一間未定實際聘用人數（見表一），反映僱主在沒有資助下，亦願意付出相若的薪酬。有受訪僱主表示，計劃有助公司培養青年梯隊，投入作為行業未來發展重心的金融科技和跨境業務等；另一位僱主則反映，計劃配合公司增加青年僱員數量的發展目標。

至於續聘的工作地區方面，8間公司的續聘安排涉及內地工作，包括在內地和香港兩地工作，其中7間將續聘20人，佔已獲續聘僱員人數的18.5%，另一間則未定實際聘用人數；其餘3間公司只會安排續聘僱員在香港工作，並將續聘88人，佔已獲續聘僱員的81.5%（見表二）。

雖然較多獲續聘僱員會回港工作，但從深入訪談僱主得知，由於這些僱員在計劃下累積了大灣區寶貴經驗，因此會安排他們跟進內地相關項目，以及與內地同事和客戶溝通。

大灣區實際經驗 助事業發展

在計劃初期，香港遇上嚴峻的疫情，加上計劃推行較為倉促，導致僱主在開始時須應付較多問題，但到後期大致已可解決。不過，在今次與僱主深入訪談中，他們回顧了計劃期間各種困難，並提出一些改善建議。

就招聘而言，有僱主指出，並非所有行業均能輕易為香港青年開設職位，例如基於兩地產品和監管差異，金融業在計劃下難以開設前綫職位；部分僱主（尤其中小企）則擔心，當經濟好轉後，青年在本港以至世界各地發展機會有所增加，要吸引他們參加計劃不容易，而現時18,000元的薪金不足以吸引人才，期望當局考慮增加資助額。

此外，勞工處當時規定，計劃下屬創科職位以外的僱員，要連續18個月留在內地工作，此安排使僱主難以因應業務和僱員的專業發展需要，安排他們回港或到其他內地城市工作。若可作出更彈性的安排，讓僱主可靈活地按需要調派工作地區，不但可讓青年僱員負責跨城市的項目，更可擴闊他們的眼界。勞工處在3月公布的新一期計劃指引中，已容許在計劃18個月內，有6個月安排僱員在香港和其他內地省市工作，一定程度回應了僱主有關彈性工作地點的期望。

倡增資助額 彈性安排工作地點

僱主也反映計劃的行政安排和財政負擔太重，包括招聘、為僱員提供支援，以及向當局滙報，例如他們要花較多時間篩選不符合資格的申請，也有僱員從不同渠道遞交重覆的申請等。他們期望當局宜事先協調，設立統一網上申請平台，篩選不合資格的申請人。

設統一申請平台 簡化行政手續

另外，大部分僱主會為僱員提供租金、稅務津貼及相關資訊，但這卻加重行政和財務負擔，加上勞工處要求僱主每3個月滙報僱員在職情況，並申請發還津貼，又要求在僱員離職後即時通知當局，均對僱主造成負擔。他們期望當局簡化手續，例如容許集中一次過申領津貼，以及與內地當局商討計劃僱員的跨境稅務安排。

總括而言，僱主普遍對計劃和僱員感到滿意，願意續聘僱員，同時也會繼續參與恒常化計劃，但他們亦期望計劃內容和細則可持續改善，以鼓勵更多僱主和僱員參與，亦有助僱員盡快適應在內地的工作和生活。筆者期待僱主與僱員在恒常化計劃會有更多正面回饋，把現時的多贏局面更推上一層樓。

▲ 參與「大灣區青年就業計劃」的僱主，普遍對計劃和僱員感到滿意，但亦期望計劃內容和細則可持續改善，以鼓勵更多僱主和僱員參與。（資料圖片）