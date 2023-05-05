AI化身音樂人 引發版權爭議 行政人員版 2023/05/05 分享： 分享： 科幻小說的情節成真了，AI以一首歌的時間學習了原唱者的聲音，模仿其唱腔翻唱歌曲甚至創作音樂短片，最近數周引起軒然大波，不少娛樂公司和藝人對此表示不滿，更引發版權相關問題。環球音樂集團已經表明立場，要求 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 2023/04/28 AI計劃旅遊行程？ 倘事事依賴失樂趣 時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 2023/04/21 時尚服裝元宇宙 藍海新戰場 結合AI及同理心 打造最完善方案 2023/04/14 結合AI及同理心 打造最完善方案 日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 2023/04/07 日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 2023/03/31 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 行政管理 經濟 商業 銷售 產品 就業 人工智能 機械人 世界經濟論壇 科技行業