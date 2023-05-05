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AI化身音樂人 引發版權爭議

行政人員版 2023/05/05

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科幻小說的情節成真了，AI以一首歌的時間學習了原唱者的聲音，模仿其唱腔翻唱歌曲甚至創作音樂短片，最近數周引起軒然大波，不少娛樂公司和藝人對此表示不滿，更引發版權相關問題。環球音樂集團已經表明立場，要求

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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