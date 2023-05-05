GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 行政人員版 2023/05/05 分享： 分享： 早前ChatGPT追加進化版本GPT-4，採用下一代自然語言處理模型，惟開發ChatGPT的OpenAI一直未有公開訓練模型的資料庫來源。有學者近日分析發現，現時GPT-4生成內容之中，包含不少知名小 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 今日 Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 2023/05/04 紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 2023/05/04 本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 WhatsApp測「並排」 同時閱多個聊天視窗 2023/05/03 WhatsApp測「並排」 同時閱多個聊天視窗 IBM暫停招聘 AI料取代7800職位 2023/05/03 IBM暫停招聘 AI料取代7800職位 科技行業 創新科技及應用 人工智能 機械人 魔戒