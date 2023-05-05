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GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說

行政人員版 2023/05/05

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早前ChatGPT追加進化版本GPT-4，採用下一代自然語言處理模型，惟開發ChatGPT的OpenAI一直未有公開訓練模型的資料庫來源。有學者近日分析發現，現時GPT-4生成內容之中，包含不少知名小

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欄名 : 科技新知

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逾千惡意連結冒ChatGPT 恍如加密幣投資詐騙

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