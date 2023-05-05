Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 行政人員版 2023/05/05 分享： 分享： 科技巨頭Google旗下的電郵系統Gmail，早在2021年推出了郵件識別的品牌指標（BIMI）功能驗證電郵，協助用戶識別官方帳號。惟功能只為已認證帳增添品牌標籤作電郵頭像，故仍有收件者未知其含義。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 今日 GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 2023/05/04 紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 2023/05/04 本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 WhatsApp測「並排」 同時閱多個聊天視窗 2023/05/03 WhatsApp測「並排」 同時閱多個聊天視窗 IBM暫停招聘 AI料取代7800職位 2023/05/03 IBM暫停招聘 AI料取代7800職位 科技行業 品牌 Google Gmail