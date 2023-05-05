Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源

科技巨頭Google旗下的電郵系統Gmail，早在2021年推出了郵件識別的品牌指標（BIMI）功能驗證電郵，協助用戶識別官方帳號。惟功能只為已認證帳增添品牌標籤作電郵頭像，故仍有收件者未知其含義。

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