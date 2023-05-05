建制新任務 「上街」解說區會改革 政治版 2023/05/05 分享： 分享： 據知，中央十分關注本港的基層治理，區議會改革方案出台後，港府隨即全面展開解說工作，建制派各方人士亦有任務，除了開腔力撑，整個5月份他們將走上街頭解說，並收集簽名支持。 方案出台第二日，特首李家超和主責官 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 官員議員周六友誼波 特首落場「搞邊科」？ 2023/05/04 官員議員周六友誼波 特首落場「搞邊科」？ 下流人渣狗奴才 列入立會「粗言字典」 2023/05/03 下流人渣狗奴才 列入立會「粗言字典」 李慧琼倘辭民建聯主席 陳克勤接棒？ 2023/05/02 李慧琼倘辭民建聯主席 陳克勤接棒？ 回鄉證延有效期 誰成功爭取？ 2023/04/29 回鄉證延有效期 誰成功爭取？ 狄志遠擬5月底遊行 「警方反應正面」 2023/04/28 狄志遠擬5月底遊行 「警方反應正面」 區議會 立法會 李慧琼 陳國基 唐英年 完善選舉制度