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建制新任務 「上街」解說區會改革

政治版 2023/05/05

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據知，中央十分關注本港的基層治理，區議會改革方案出台後，港府隨即全面展開解說工作，建制派各方人士亦有任務，除了開腔力撑，整個5月份他們將走上街頭解說，並收集簽名支持。

方案出台第二日，特首李家超和主責官

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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