商業世界難以同工同酬

商業世界的報酬制度通常採取「論功行賞」，以個人的能力和對企業的貢獻為基礎，意味着即使同一職位，薪酬也可能相差很大。這是因為市場決定了價值，就像我們可以去吃幾十元一個快餐，也可以花過千元去米芝蓮餐廳吃一餐。同樣一餐飯，市場給出了不同的價值。

在職場中，人們的發展際遇也可能相差極大，這是很常見的現象。因此，管理者更傾向於「論功行賞」，而不是「同工同酬」。唯一例外的，是對於初入職場的基層員工，應採用「同工同酬」的做法，因為他們具有同等學歷，也同樣沒有工作經驗，沒有差異性的基礎。

幾年前，我們集團嘗試統一實習生和大學畢業生的入職薪酬，訂立比市場稍高的水平，以增加年輕人入行的誘因。但集團內不少公司反對，有些認為訂立的薪酬太高，不符合這些新鮮人的實際價值，也增加了公司的營運壓力。部分公司認為他們本來就是付出這個薪酬水平，過去很有吸引力，但現在卻跟其他公司沒分別。

由於反對聲音太多，最後計劃無疾而終。現在公司數目更多，更難要求每家公司給予同一薪酬。各自為政的結果是，願意付高一點薪酬的公司，吸引到更多人才，而節儉的公司，吸引力便稍遜，讓市場決定公司吸引人才的能力。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》