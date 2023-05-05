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綠「惜」青衣城 3大戶外綠化打卡位 4000呎都市農莊體驗耕作樂

行政人員版 04:00 2023/05/05

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港鐵旗下商場青衣城今年推出連串「綠『惜』青衣」主題活動，將綠色環保概念融入生活。黛安最近都去過青衣城，發現場內綠色設施不斷升級，除咗有近4,000呎嘅都市農莊畀一家大小體驗耕作樂趣外，即日起仲有3大全新「綠化」打卡位登場，大家打卡之餘仲可學習有機耕種知識㖭。

3個全新打卡位，包括2期天台花園變身嘅「星光稻草園」，最啱閨密及情侶去影相留念，夜幕低垂時，稻草更會亮起點點燈光，同空中嘅星星互相輝映；鍾意探險嘅小朋友，可以到近1,600呎嘅「綠色迷宮」，呢度集環保教育與玩樂於一身；2樓平台花園嘅「巨型雛菊裝置」，則有多棵搶眼近2米高嘅巨型雛菊為你遮擋陽光，畀大家喺樹陰下一邊休息，一邊感受戶外大自然氣息。

另外，即日起至6月30日，MTR Mobile登記用戶憑指定滙豐信用卡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊合資格消費滿指定金額，同日再去參與商場嘅滙豐信用卡獎賞專櫃登記，即可賺取高達215,000 MTR分及$250餐飲電子優惠券。

本文轉載自《晴報

綠色迷宮

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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