朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房

帕丁頓熊（Paddington Bear）友好、善良和禮貌的天性而聞名，深受大人兒童喜愛。香港朗廷酒店最近推出了獨家的帕丁頓熊主題產品和客房，粉絲絕對要去Staycation朝聖！

酒店推出兩款住宿套餐

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