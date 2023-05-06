朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 副刊版 2023/05/06 分享： 分享： 帕丁頓熊（Paddington Bear）友好、善良和禮貌的天性而聞名，深受大人兒童喜愛。香港朗廷酒店最近推出了獨家的帕丁頓熊主題產品和客房，粉絲絕對要去Staycation朝聖！ 酒店推出兩款住宿套餐 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 2023/05/04 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 2023/05/02 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 2023/04/25 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 2023/04/24 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 2023/04/19 澳門及深圳君悅酒店雙城遊 $4,999 4日3夜Staycation套票 酒店 Staycation