母親節酒店自助晚餐早鳥優惠 最高可享8折歎海鮮養生菜

一年一度的母親節即將來臨，子女是時候回饋媽媽。今年不少酒店推出自助餐早鳥優惠，子女慳錢之餘，亦可慰勞偉大的媽媽，好好的吃一頓豐富的盛宴。

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黃金海岸酒店：兩天前預訂享85折

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳於5月推出全新的「歐陸風情自助餐」，有一系列歐陸菜式，包括香煎法式油鴨髀伴燴紅椰菜、豬片配鵝肝慕絲燒汁、法式焗田螺、法式海鮮湯、土耳其牧羊人沙律、意式海鮮沙律配黑醋汁及意式薄餅等。其他菜式還有刺身，以及即製炭燒美食如魷魚炭燒琵琶鴨、魷魚及羊架等。在母親節期間，餐廳更特別增添多款滋補美食討媽媽歡心，如花膠蓮子燉螺頭湯及燕窩蟹肉扒露筍等。

甜品則有法式雜莓歌劇院蛋糕、法式焦糖芒果及德國黑森林蛋糕等，以及特別為母親節而設的燕窩桃膠燉蛋白及燕窩葡撻等，每位母親更可獲小禮品一份。另外，在母親節兩天前經網上預訂，可享85折優惠。

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黃金海岸酒店

電話：2452 8448

價錢：5月13日及5月14日/原價成人$798、長者$608、小童$488

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悅來酒店：5月12日前訂享最高8折

母親節當然要好好答謝媽媽，悅來酒店的「簡．味」餐廳推出母親節自助晚餐，廚師以多款矜貴食材入饌，如充滿口感的鮑魚、骨膠原滿滿的花膠，以及冬菇和鵝掌等。同時還無限量供應冰鎮海鮮，包括長腳蟹腳、凍大蝦及青口等。

自助晚餐亦有多款熱葷，其中有威靈頓牛扒的變奏版-威靈頓三文魚伴法式魚子醬，以自製千層黃金酥皮包着三文魚、芝士、菠菜，再配上魚子醬，賣相精美之餘，相比牛扒吃起來更無負擔感，滋味滿分。另外，每位客人均可獲送一客香草牛油焗半邊波士頓龍蝦，以及清甜滋潤的椰子花膠雞湯，最適合媽媽們享用。

最後又怎少得為母親而預備的特色甜品呢？包括士多啤梨拿破崙、迷你玫瑰杯子蛋糕、特濃榴槤芝士撻、愛心紅桑子慕絲蛋糕、水晶燕窩香芒奶凍。不嗜甜的媽媽，亦可選擇味道清淡的蘋果烏龍茶海綿蛋糕，又或滋潤養顏的桃膠木瓜紅棗糖水。於5月12日前預訂5月12至13日之自助餐，即可享8折優惠，而預訂5月14日母親節正日亦可享有85折優惠。

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悅來酒店

電話：2409 3226

價錢：5月12日至14日/原價成人$738、長者及小童 $558

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康得思酒店：5月8日前預訂享85折

在母親節期間，康得思酒店The Place推出名為「鮮氣十足」的主題自助餐，玩食字是以海「鮮」作主打，包括即開新鮮生蠔、冰鎮新鮮龍蝦、鱈場蟹蟹腳、麵包蟹、阿根廷紅蝦刺身等。還有多款熱葷選擇，包括威靈頓牛柳、由米芝蓮星級粵菜明閣主理的招牌叉燒及即切片皮鴨等，更有滋陰的鮑魚花膠蟲草花雞湯，以及為每位媽媽準備的日式刺身心形拼盤。

只要於5月8日前訂座，並繳付全數，即可享自助晚餐85折早鳥優惠，大家把握時間快些訂座吧！

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康得思酒店

電話：3552 3200 / WhatsApp 9717 4727

價錢：5月13及14日/原價成人$778起、小童$468起

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帝京酒店：首100位客人預訂有折扣

帝京酒店花月庭早前推出的「新西蘭深水小龍蝦．南歐海鮮自助晚餐」，以海中珍品-新西蘭深海小龍蝦為主角，加上多款南歐海鮮，以及即開生蠔、爐端燒等美食外，配合母親節更特別增添多款矜貴美食，其中的照燒鮑魚甜薯香酥盒，鮑魚燜得軟腍入味，甜薯蓉質地細滑，入口酥脆，有多重口感。

酒店於母親節亦特別推出一系列燕窩甜品，定能俘虜家中女皇的心，包括燕窩苿莉花茶香梨千層班戟蛋糕，由一層薄薄的班戟皮，與苿莉花茶慕絲及香梨粒疊砌而成，面層再綴以燕窩，味道香甜。燕窩椰子芒果蛋糕則以紫色為主調，椰子海綿蛋糕配以椰子忌廉、椰青肉、芒果和燕窩，口感豐富。其他甜品還有燕窩金箔芝麻蛋糕、藍莓低脂乳酪慕絲伴燕窩、燕窩紫薯麻糬撻等，一定令媽媽吃不停口。

凡於5月13日至14日惠顧母親節自助晚餐，每位媽媽除了可獲贈花菇蠔皇炆花膠一客，更可獲贈CANVAS天然清爽透薄防曬乳液SPF30 10毫升（價值$120）及$100現金購物禮券一份。另外，首100位客人預訂自助晚餐的客人，可享有不同程度的折扣價，最平可以$655（已包加一）食到，可謂性價比高。

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帝京酒店

電話：2622 6154

價錢：5月13日/原價成人$822.8、小童$558.8；5月14日/原價成人$866.8、小童$569.8

作者：招美寶

責任編輯：黃依情

▲ 黃金海岸酒店於母親節期間推出「歐陸風情自助餐」，供應多款歐洲美食。（酒店提供）

▲ 餐廳供應多款即製歐陸菜式，如這道香煎法式油鴨髀伴紅椰菜。（酒店提供）

▲ 自助餐有多款歐陸式甜品，包括法式雜莓歌劇院蛋糕、法式焦糖芒果及德國黑森林蛋糕等。（酒店提供）

▲ 悅來酒店的母親節自助晚餐以多款矜貴滋補食材入饌，炮製多款養生菜式。（酒店提供）

▲ 威靈頓三文魚伴法式魚子醬：以自製的千層黃金酥皮包着豐富的餡料，包括三文魚、芝士、菠菜等，口感豐富。（酒店提供）

▲ 照燒鮑魚甜薯香酥盒：鮑魚入口軟腍，配合幼滑的甜薯，滋味十足。（酒店提供）

▲ 每位享用自助餐的媽媽，均可免費獲贈花菇蠔皇炆花膠。（酒店提供）

▲ 母親節甜品款式眾多，部分更加入燕窩做食材，增添貴氣。（酒店提供）

▲ 自助餐以海鮮做主打，包括有多款冰鎮海產。（酒店提供）

▲ 餐廳有多款精緻甜品，媽媽見到應該滿心歡喜。（酒店提供）