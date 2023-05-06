息魔來襲 短期成交量料跌3成 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 【分析】首季樓市經過一輪衝鋒陷陣後，踏入4月份，無論成交量及樓價均見回落之勢，近期二手更陷入拉鋸局面，買賣呈膠着，不少買家寧願按兵不動，或轉投一手市場，使部分急於放售的業主，只好藉劈價、低市價沽貨套現 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 加息近見頂 專家預測後市去向 今日 加息近見頂 專家預測後市去向 你可能感興趣 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 01:00 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 01:00 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 01:00 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 最新專欄文章 更多 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 加息近見頂 專家預測後市去向 今日 加息近見頂 專家預測後市去向 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 2023/05/02 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 一手市場 銀行 二手市場 加息