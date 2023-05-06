息魔來襲 短期成交量料跌3成

【分析】首季樓市經過一輪衝鋒陷陣後，踏入4月份，無論成交量及樓價均見回落之勢，近期二手更陷入拉鋸局面，買賣呈膠着，不少買家寧願按兵不動，或轉投一手市場，使部分急於放售的業主，只好藉劈價、低市價沽貨套現

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