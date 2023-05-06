上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 【直擊15大屋苑市況】上月不少港人趁復活節長假外遊，加上新盤低開搶客之下，令二手交投價量齊跌。中原地產數據顯示，15大屋苑於4月累錄194宗成交，較3月277宗大減3成。其中11個屋苑的交投量均按月下 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 息魔來襲 短期成交量料跌3成 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 加息近見頂 專家預測後市去向 今日 加息近見頂 專家預測後市去向 你可能感興趣 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 01:00 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 01:00 息魔來襲 短期成交量料跌3成 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 01:00 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 最新專欄文章 更多 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 加息近見頂 專家預測後市去向 今日 加息近見頂 專家預測後市去向 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 息魔來襲 短期成交量料跌3成 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 2023/05/02 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 中原地產 放盤 移民 二手市場 成交 黃埔花園 美孚新邨 維景灣畔 滙景花園