上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌

【直擊15大屋苑市況】上月不少港人趁復活節長假外遊，加上新盤低開搶客之下，令二手交投價量齊跌。中原地產數據顯示，15大屋苑於4月累錄194宗成交，較3月277宗大減3成。其中11個屋苑的交投量均按月下

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