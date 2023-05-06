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事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽

置業家居 2023/05/06

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【另類物業成交】隨着疫情過去，加上中港恢復通關，本港樓價於今年首季累升約5%，但近期有部分買家因不欲追價入市，改為選購低市價一大截的凶宅、凶宅同層單位。

其中，將軍澳區於上月錄得6宗凶宅及凶宅同層成交，

...

欄名 : 封面故事

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