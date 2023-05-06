事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 【另類物業成交】隨着疫情過去，加上中港恢復通關，本港樓價於今年首季累升約5%，但近期有部分買家因不欲追價入市，改為選購低市價一大截的凶宅、凶宅同層單位。 其中，將軍澳區於上月錄得6宗凶宅及凶宅同層成交， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 息魔來襲 短期成交量料跌3成 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 加息近見頂 專家預測後市去向 今日 加息近見頂 專家預測後市去向 你可能感興趣 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 01:00 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 01:00 息魔來襲 短期成交量料跌3成 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 01:00 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 最新專欄文章 更多 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 加息近見頂 專家預測後市去向 今日 加息近見頂 專家預測後市去向 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 息魔來襲 短期成交量料跌3成 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 2023/05/02 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 放盤 維景灣畔 二手市場 成交 凶宅 錦綉花園 嘉湖山莊 太古城