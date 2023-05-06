加息近見頂 專家預測後市去向

近月二手無論成交量，或是樓價均出現窄幅橫行，加上美國聯儲局於周四（4日）凌晨加息0.25厘，本港銀行亦跟隨調高最優惠利率0.125厘，是次就請來10位地產界人士及專家，為往後市況先行把脈。

會德豐地產主

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