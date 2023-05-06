加息近見頂 專家預測後市去向 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 近月二手無論成交量，或是樓價均出現窄幅橫行，加上美國聯儲局於周四（4日）凌晨加息0.25厘，本港銀行亦跟隨調高最優惠利率0.125厘，是次就請來10位地產界人士及專家，為往後市況先行把脈。 會德豐地產主 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 息魔來襲 短期成交量料跌3成 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 你可能感興趣 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 01:00 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 01:00 息魔來襲 短期成交量料跌3成 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 01:00 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 最新專欄文章 更多 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 今日 新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 息魔來襲 短期成交量料跌3成 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 2023/05/02 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 二手市場 放盤 移民 銀行 加息 施永青 布少明