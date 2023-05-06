新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力

自中港兩地於年初起通關，期間息口走勢穩定，令樓市首季表現出色，但近期卻進入調整期，再加上本港大型銀行於周四（4日）跟隨美國加息，令買家供樓負擔增加，使部分買家轉趨觀望，加上新盤接連出擊搶攻，二手交投量

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