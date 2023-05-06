新盤搶客+加息夾擊 二手膠着 樓市向上乏力 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 自中港兩地於年初起通關，期間息口走勢穩定，令樓市首季表現出色，但近期卻進入調整期，再加上本港大型銀行於周四（4日）跟隨美國加息，令買家供樓負擔增加，使部分買家轉趨觀望，加上新盤接連出擊搶攻，二手交投量 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 息魔來襲 短期成交量料跌3成 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 加息近見頂 專家預測後市去向 今日 加息近見頂 專家預測後市去向 你可能感興趣 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 01:00 息魔來襲 短期成交量料跌3成 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 01:00 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 01:00 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 最新專欄文章 更多 加息近見頂 專家預測後市去向 今日 加息近見頂 專家預測後市去向 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 今日 事故單位有人吼 維景灣畔低市價近4成沽 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 今日 上月交投挫3成 黃埔花園量價齊跌 息魔來襲 短期成交量料跌3成 今日 息魔來襲 短期成交量料跌3成 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 2023/05/02 摩根資管：中資股盈利料達雙位數增長 放盤 銀行 二手市場 CCL 加息