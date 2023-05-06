大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 雖然本港銀行於周四（4日），已加隨美國上調最優惠利率，但沒有阻礙發展商推售部署，於周四作次輪銷售的University Hill 2A期，以價單形式推售的191伙沽清後，隨即於該晚上載同系 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德兩新盤命名 天璽‧天及天璽‧海 合共提供逾1,900伙 2023/04/22 啟德兩新盤命名 天璽‧天及天璽‧海 合共提供逾1,900伙 白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 2023/04/15 白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 2023/03/25 九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 2023/03/18 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 2023/03/04 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 一手市場 University Hill 2B期 銀行