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晉環四正寬敞

置業家居 2023/05/06

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單位：1A座中低層A室

實用面積：1,135平方呎

間隔：4房套及工作間連廁

叫租：$78,000（呎租：$68.7）

單位提供：中原（96837199）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

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欄名 : 樓市熱話

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