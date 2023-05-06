晉環四正寬敞 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 單位：1A座中低層A室 實用面積：1,135平方呎 間隔：4房套及工作間連廁 叫租：$78,000（呎租：$68.7） 單位提供：中原（96837199） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 收樓質素相當理想 僅少瑕疵需跟進【獲98分】 今日 收樓質素相當理想 僅少瑕疵需跟進【獲98分】 黃竹坑晉環租盤充裕 議幅達一成 入場租金$1.6萬起 今日 黃竹坑晉環租盤充裕 議幅達一成 入場租金$1.6萬起 6個新居屋出籠 九龍區選擇多「樓王」啟悅苑呎價達$9,390 2023/04/29 6個新居屋出籠 九龍區選擇多「樓王」啟悅苑呎價達$9,390 二手成交放緩 樓價反彈遇阻力 2023/04/22 二手成交放緩 樓價反彈遇阻力 長假期外遊 + 新盤搶客 二手受壓 交投大減 2023/04/22 長假期外遊 + 新盤搶客 二手受壓 交投大減 晉環 黃竹坑 驗樓 物業出租 放盤