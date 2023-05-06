京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 大家有沒有覺得這裏似曾相識呢？例如想起張敬軒抑或其他廣告，不說不知，原來這裏不但是影靚相的Studio，更是一間傢俬店，《軒公敲碗》亦曾在這裏取景，店內可見的家具全部都可以訂造！ 靜‧喬傢俬店由一對夫婦 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 今日 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 2023/04/29 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 2023/04/22 領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅 2023/04/15 香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅 恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗 2023/04/01 恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗 家具 Cafe 創業 日本 京都