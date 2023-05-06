京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬

大家有沒有覺得這裏似曾相識呢？例如想起張敬軒抑或其他廣告，不說不知，原來這裏不但是影靚相的Studio，更是一間傢俬店，《軒公敲碗》亦曾在這裏取景，店內可見的家具全部都可以訂造！

靜‧喬傢俬店由一對夫婦

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