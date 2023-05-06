原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 不少人認為原木傢俬比較難保養，傾向以木飾面的傢俬取替原木傢俬，然而Mac認為原木傢俬兼具優點和缺點，原木傢俬的特性在於純天然，無添加任何化學成分，無甲醛，安全性高。加上木面摸上手非常有質感，亦是不少人 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 今日 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 2023/04/29 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 2023/04/22 領展Ｘ富豪雪糕「食咗『鮮』講」活動 改革街市形象 推廣惜食文化 香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅 2023/04/15 香港藝術月中環H Queen's雲集名家作品 走進當代藝術之旅 恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗 2023/04/01 恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗 家具 Cafe 創業 日本 京都