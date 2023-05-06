原木傢俬具質感 可按要求度身訂造

不少人認為原木傢俬比較難保養，傾向以木飾面的傢俬取替原木傢俬，然而Mac認為原木傢俬兼具優點和缺點，原木傢俬的特性在於純天然，無添加任何化學成分，無甲醛，安全性高。加上木面摸上手非常有質感，亦是不少人

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