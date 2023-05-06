CCL按周再跌1.3% 創8星期新低

本港樓價持續回軟，中原城市領先指數（CCL）本周報165.08點（根據4月24日至4月30日簽訂的正式買賣合約，4月10日至4月16日簽訂的臨時買賣合約計算），按周再跌1.3%，指數亦創8周以來新低。

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