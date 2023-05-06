市場聚焦一手 今年新盤總銷量料重上1.7萬宗

剛過去的4月份，新盤銷售顯著放緩，按一手住宅銷售資訊網的成交紀錄冊，上月共售出約1,017伙新盤單位，較3月份的2,138伙顯著回落52%，總計今年首4個月新盤總銷量達4,553宗，雖然較去年同期不足2,000伙倍增，但比對於前年（2021年）首4個月的4,666宗有所回落，換言之，理想的話今年全新的新盤總銷量或可重上1.7萬宗的水平。

5月以市區盤為主

上月推出3個新盤分別是東九龍的KOKO MARE、何文田站上蓋的瑜一第1C期，以至剛於上周六推售的大埔新盤University Hill，此外由於上月開售的3個新盤中，有2個新盤位處市區，令上月新盤總銷售金額的跌幅低於銷量，上月新盤總銷售金額約$121億，較3月份約近$200億回落約近40%而已，整體平均呎價亦自然較3月份的平均價有所回升，換言之上月新盤市場可說是價升量跌的現象。

至於5月份新盤市場的表現又會如何？踏入5月率先發售包括大埔University Hill的次輪銷售，此外由恒地、新世界、會德豐等6大發展商合作發展啟德臨海新盤天瀧，已定於本周展開招標推售，同時亦包括由嘉里、太古、信置及港鐵聯手發展的黃竹坑站上蓋4期，新近已定名為海盈山，由於項目早前已獲批預售樓花同意書，銷售的籌備工作亦已進入尾聲，相信最快會於本月內展開推售，相信本月新盤市場勢必維持熱鬧。

天瀧、海盈山俱享海景

不過大家亦需留意，相信今個月的新盤市場仍然以市區新盤為主，再者無論是啟德的天瀧以至黃竹坑站的海盈山，均屬於焦點的市區新盤，更屬於區內的優質新盤。首先是啟德天瀧，項目大部分單位均可眺望維港全海景，而首批推出招標亦屬於全維港海景單位，勢必吸引一定捧場客。

至於剛獲批預售的黃竹坑站海盈山，由於黃竹坑站的首2期發展，即1期晉環及2期的揚海，2期發展分別於2021年5月及9月推售，換言之整體黃竹坑站已超過1年半以上未有新盤登場，加上4期的海盈山位處單邊，可眺望黃竹坑運動場、壽臣山以至海洋公園的深水灣部分海景，景觀有一定的保證及吸引力，勢必吸引不少港島區豪客入市。

除2個市區焦點新盤即將登場外，由泛海發展位處於元朗洪水橋的匯都亦將於短期內登場，項目可說是區內最具規模的大型新盤，幾個短期內推售的新盤，各具備一定的吸引力，相信本月新盤市場或可較上月稍稍回升，應可維持量升價平穩的現象，短期內樓市仍然聚焦一手。

▲ 樓市短期內仍聚焦一手，料可維持量升價平穩的現象。