溫哥華The Havies $580萬住獨立屋 送2年包租保證 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： Sunshine Coast為加拿大溫哥華的度假勝地，該市最大的行政區錫謝雨特（Sechelt）目前有永久業權的樓花獨立屋項目The Havies在港推售，售價約$579.4萬港元起跳，本周末的展銷會 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 2023/04/29 倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住 2023/04/22 倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住 吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起 2023/04/15 吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起 倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 2023/04/01 倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 2023/03/25 倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 加拿大 溫哥華 海外物業