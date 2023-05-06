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溫哥華The Havies $580萬住獨立屋 送2年包租保證

置業家居 2023/05/06

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Sunshine Coast為加拿大溫哥華的度假勝地，該市最大的行政區錫謝雨特（Sechelt）目前有永久業權的樓花獨立屋項目The Havies在港推售，售價約$579.4萬港元起跳，本周末的展銷會

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欄名 : 海外置業

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加拿大 溫哥華 海外物業

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