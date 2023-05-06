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【編輯之選1】Euroluce雙年展 欣賞光之美學

置業家居 2023/05/06

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設計有光才被看見！兩年一度的Euroluce國際燈飾展踏入第31屆，除了各大品牌推出的年度新作外，主場館內還有一系列由不同策展人悉心規劃的光影藝術展覽，如Lombardini22策劃的The City

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欄名 : 家居頭條

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