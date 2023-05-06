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Salone del Mobile.Milano 第61屆米蘭國際家具展 名師滙聚創意非凡

置業家居 2023/05/06

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去年受疫情影響延至6月舉行的第60屆米蘭國際家具展（Salone del Mobile.Milano），2023年正式復常在4月舉辦年度盛事。今年（第61屆）更有香港建築師Dennis Cheung（

...

欄名 : 家居頭條

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