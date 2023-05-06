緻藍天套3房 不足4年虧蝕$98萬

美聯劉世華表示，將軍澳日出康城3期A緻藍天1座右翼低層RD室，實用面積792平方呎，屬3房連套房間隔，日前獲區內換樓客斥$1,052萬承接，實用面積呎價$13,283。據悉，原業主於2019年6月以$

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